Indicado ao Oscar, "Drive My Car" estreia em Fortaleza

A partir desta quinta-feira, 17 de março, Fortaleza recebe a estreia do longa-metragem japonês "Drive My Car", de Ryusuke Hamaguchi, indicado às categorias de Melhor Filme, Direção, Roteiro Adaptado e Filme Internacional do Oscar 2022. As salas do Cinema do Dragão e do Shopping Iguatemi acolherão sessões diárias da produção ao longo da semana. A cerimônia do Oscar acontece no próximo dia 27 de março.







No Cinema do Dragão, "Drive My Car" terá uma sessão diária nesta semana de estreia, sempre às 19 horas. Já o Iguatemi contará com duas sessões diárias do filme, às 13h05 e 18h40. Ambas as salas trazem o longa legendado.

No início de março, a plataforma de streaming Mubi, que detém os direitos de distribuição de "Drive My Car" no Brasil, anunciou que promoveria um lançamento presencial do filme em cinemas selecionados em uma parceria com a O2 Play. Após a circulação em salas, o longa ficará disponível na Mubi a partir de 1º de abril.

O filme japonês estreou no Festival de Cannes de 2021, de onde saiu vencedor do prêmio de melhor roteiro. A história do longa é adaptada de um conto do célebre autor japonês Haruki Murakami. Na trama, um ator e diretor de teatro solitário (Hidetoshi Nishijima) estabelece uma relação complexa com a mulher (Toko Miura) contratada para ser sua motorista em uma viagem a trabalho para Hiroshima.

A presença robusta de "Drive My Car" na lista de indicações do Oscar foi uma das principais surpresas do prêmio em 2022. O longa é somente o 12º falado em língua não-inglesa a ser indicado na categoria de Melhor Filme na história da premiação.

Drive My Car

Quando: a partir desta quinta-feira, 17; sessões do Cinema do Dragão às 19 horas e do Iguatemi às 13h05 e 18h40

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81) e Shopping Iguatemi (av. Washington Soares, 85)

Quanto: R$ 16 (inteira do Cinema do Dragão); de R$ 26 a R$ 34 (inteira do Iguatemi, dependendo do dia da semana)

Mais infos: sites do Cinema do Dragão e do Iguatemi

