Cinema do Dragão anuncia Kênia Freitas como nova curadora

Crítica e professora de cinema, com pesquisa sobre afrofuturismo e cinema negro, a capixaba Kênia Freitas foi anunciada como nova curadora do Cinema do Dragão

O Cinema do Dragão terá à frente da curadoria a partir desta quarta, 16 de março, a crítica, professora e curadora capixaba Kênia Freitas, que sucede o curador e programador Pedro Azevedo Moreira no cargo. O anúncio foi oficializado na noite da terça-feira, 15.

Pesquisadora de afrofuturismo e cinema negro, Kênia é doutora em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem experiência na curadoria de diversas mostras e festivais nacionais, como o CachoeiraDoc – Festival de Documentários de Cachoeira (em 2020) e o Festival de Cinema de Vitória (em 2018).

Além da prática curatorial, Kênia também escreve críticas para o site Multiplot! e oferta formações em oficinas e minicursos. A curadora integra, ainda, o Fórum Itinerante de Cinema Negro (Ficine).

Kênia adianta, em fala divulgada pelo Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), que a intenção do novo momento de curadoria é de "ampliação". "Todo esse processo que já vinha sendo desenvolvido será preservado, ao mesmo tempo em que a ideia é explorar possibilidades de ampliação e de caminhos que podem se abrir em virtude de outras trajetórias pessoais minhas, como o cinema negro e o cinema de mulheres, que já integravam a programação, mas que talvez a minha trajetória acadêmica nessa área possa ajudar a ampliar ainda mais", afirma.

Já Pedro ressaltou a ideia de "expansão" da identidade do Cinema do Dragão com a chegada de Kênia à frente do equipamento. "O percurso iniciado no Cinema do Dragão ao longo desses anos nos permitiu amadurecer uma identidade, um trabalho muito firme que faz desta a única sala de Fortaleza com esse perfil essencialmente independente, e estamos seguros de ter encontrado uma profissional a quem podemos confiar esse projeto de expansão", reforça.

O processo seletivo para a ocupação da vaga de curadoria do Cinema do Dragão foi aberto pelo Instituto Dragão do Mar no último dia 18 de fevereiro. A comissão de seleção foi formada pela diretora de formação e criação do IDM e da Escola Porto Iracema das Artes Bete Jaguaribe; a superintendente do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura Natasha Faria; e o curador e crítico Pedro Azevedo Moreira.

Pedro ocupou o cargo de curador e programador das salas do Cinema do Dragão por quase nove anos, até deixá-lo para assumir novos compromissos profissionais.

