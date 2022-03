Desenho de Cézanne é vendido por quase US$30mil na França

A obra foi realizada, provavelmente, entre 1856 e 1857, no início da aprendizagem de Paul Cézanne

Um desenho inédito de Paul Cézanne, encontrado em uma fazenda do sul da França, foi vendido, neste domingo, 13, por 26.000 euros (28.000 dólares) em um leilão em Reims (nordeste da França)

A obra foi realizada, provavelmente, entre 1856 e 1857, no início da aprendizagem de Paul Cézanne (1839-1906) e é composta por dois desenhos.

De um lado, o precursor do pós-impressionismo desenhou à caneta, tinta marrom e lápis um soldado que segura uma pequena garrafa diante de uma anciã, descalça, que segura um cantil em sua mão direita.

Do outro, o artista apresenta uma paisagem com um calvário, pintado por Marie Cézanne, irmã mais nova do artista.

"Este é uma maravilhosa descoberta. Este desenho passou pelas mãos do filho e depois para os do neto de Cézanne antes ficar perdido por quase 60 anos", declarou à AFP Thierry Collet, o leiloeiro encarregado da venda do desenho, estimado inicialmente entre 20.000 e 30.000 euros.

