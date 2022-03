Prêmio de literatura Oceanos recebe inscrições a partir de segunda, 14

Você publicou uma produção literária no ano passado? O Oceanos - Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa recebe inscrições a partir desta segunda-feira, 14 de março.

Os trabalhos devem ser ter sido escritos originalmente em língua portuguesa em alguns dos gêneros de romance, poesia, conto, crônica e dramaturgia.

Os interessados podem se inscrever até o dia 24 de abril, às 23h59min. As obras devem ser submetidas em formato PDF, no site do Itaú Cultural. O regulamento com mais detalhes também está disponível on-line.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os livros inscritos serão avaliados por júris internacionais compostos por poetas, professores, críticos e escritores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Os vencedores receberão um prêmio em dinheiro: R$120 mil para o primeiro lugar; R$80 mil para o segundo; e R$50 mil para o terceiro.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Netflix, Disney Plus e HBO Max: veja os lançamentos do fim de semana

Cantor Pingo de Fortaleza divulga clipe em homenagem às vítimas da Covid-19

Oceanos - Prêmio de Literatura

Quando: inscrições de 14 de março, a partir das 12 horas, até 24 de abril, até 23h59min

Onde: site do Itaú Cultural



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags