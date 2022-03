Cidade das viúvas celebra Holi, o festival das cores da Índia

Anunciando o fim do inverno e a vitória do bem sobre o mal, o Holi é celebrado com festas de rua, batalhas na água, música, tintas coloridas e todo tipo de rituais ancentrais

As celebrações do Holi, o festival anual de cores para a chegada da primavera, começaram na Índia, libertada pela primeira vez em três anos do peso do coronavírus e muito celebrada nesta terça-feira, 15, em Vrindavan, chamada de "a cidade das viúvas" em Uttar Pradesh (norte).

Cerca de 2.000 viúvas vivem na cidade. Suas famílias ultraconservadoras, em sua maioria pobres, as separaram após a morte de seus maridos. A ideia das viúvas participarem de algum tipo de comemoração ainda era mal vista há uma década, mas neste ano elas puderam aproveitar novamente.

"Ficamos chateadas porque não pudemos comemorar o Holi devido ao coronavírus nos últimos dois anos", disse Shakuntala Davi, viúva de 72 anos, à AFP.

"Estamos tão felizes agora que não há confinamento. Não tenho palavras para explicar minha alegria", acrescentou.

Anunciando o fim do inverno e a vitória do bem sobre o mal, o Holi é celebrado com festas de rua, batalhas na água, música, tintas coloridas e todo tipo de rituais ancentrais.

Shakuntala Davi e outras 100 viúvas dançaram, cantaram hinos hindus e foram polvilhadas com tintas coloridas e pétalas de flores no templo Gopinath da cidade.

"Estou muito feliz por ter celebrado o Holi. Muitas pessoas vieram. Foi uma felicidade total", disse Tulasi Rani, outra viúva, à AFP.

As celebrações do Holi, das quais milhões de pessoas participam todos os anos, atingirão seu pico na sexta-feira, quando será feriado em todo o país.

