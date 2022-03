Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na terça, 08/03

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 8 de março (08/03), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. Trata-se do longa "Uma Razão Para Vencer"

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça-feira, 8 de março (08/03), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Sean McNamara, “Uma Razão Para Vencer” é um longa-metragem de drama.

Um acidente de moto causa a morte de uma jovem estudante do ensino médio. Caroline Found era considerada a estrela do time de vôlei da escola.

A equipe feminina, entretanto, está próxima do campeonato estadual. Em luto e com pouco treinamento, a treinadora Kathy Bresnahan (Helen Hunt) tentará incentivar as adolescentes.

Elas entram na competição sem muitas expectativas. Mas surpreendem a si mesmas e a todos pelo poder do trabalho em grupo.



Nesta semana, a Sessão da Tarde vai exibir: "O Amor Não Tira Férias" na quarta-feira, 9; "Que Haja Luz" na quinta-feira, 10; e "Coração de Tinta - O Livro Mágico" na sexta-feira, 11.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Uma Razão Para Vencer

Quando: hoje, terça-feira, 8 de março (08/03), às 15h30min



Onde: canal aberto da TV Globo

