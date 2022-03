Dia Internacional da Mulher: veja programação especial do Canal Brasil

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que acontece nesta terça-feira, 8 de março, o Canal Brasil exibe uma programação especial de séries, filmes e outros conteúdos dirigidos e protagonizados por profissionais femininas.

Haverá, por exemplo, a exibição de “Rio de Topless”, de Ana Paula Nogueira. Neste trabalho, os espectadores acompanham a história do topless e de outros movimentos de libertação do corpo nas praias do Rio de Janeiro.

Destaca grandes ícones do feminismo brasileiro, como a atriz Leila Diniz (1945 - 1972), que desafiou o conservadorismo de sua época e protagonizou um ensaio em que aparece grávida somente de biquíni em Ipanema.

A minissérie “Elis: Viver é Melhor que Sonhar”, de Hugo Prata, também é um dos destaques da programação. Enredo mostra a trajetória profissional e pessoal de Elis Regina (1945 - 1982). Ela, que cantava desde a infância, cresceu no Rio Grande do Sul, mas se mudou para o Rio de Janeiro para trilhar seu caminho na música.

Já “Para Onde Vamos”, de Claudia Alves, apresenta o movimento de mulheres negras no Brasil por meio das perspectivas de ativistas que lideram atividades sociais e políticas no País. Entre as personagens que contam seus relatos, estão Áurea Carolina, Elaine Ferreira do Nascimento, Paula Beatriz de Souza Cruz, Anielle Franco e Vilma Reis.

Programação completa

terça-feira, 8

7 horas - Confissões de Mulheres de 50

10h45min - Rio de Topless

13h15min - O Que Querem as Mulheres

15h05min - Elis: Viver é Melhor que Sonhar

17h35min - Para Onde Vamos

18h50min - Entre Irmãs

21h45min - Edição especial do programa “Cinejornal”

22 horas - Verão 1993

quarta-feira, 9

0h30min - Alcione: O Samba é Primo do Jazz

1h40min - Amor Maldito

3 horas - Sobrepostas

Canal Brasil no Dia da Mulher

Quando: entre terça-feira, 8, e domingo, 9

Onde: no Canal Brasil



