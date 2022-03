Projeto multimídia "Ceará à Mesa" chega às páginas do O POVO

Além dos vídeos na plataforma O POVO e no YouTube, chef Fernando Barroso passa a assinar coluna quinzenal no Comes&Bebes

Fernando Barroso há muito encontrou sua missão: a gastronomia. Aos 66 anos — quase 67, como gosta de pontuar ao resgatar sua extensa trajetória no ramo —, o renomado Chef de cozinha elegeu a culinária como paixão e vocação ao compreender que comer e alimentar são atos políticos. Idealizador do movimento Ceará à Mesa, Fernando passa a assinar uma coluna quinzenal no Comes&Bebes a partir desta sexta, 4.

Filho de Pedro Teixeira Barroso e Mirtes Barbosa Botelho Barroso, Fernando é fruto bendito de pai itapipoquense e mãe criada entre Maranguape e Fortaleza. "Sou um cearense de família cearense, um cearense da gema mesmo", ri-se. Ainda na adolescência, um teste vocacional anunciou: o destino do jovem era a arte. "Um artista?", surpreendeu-se o progenitor. "Meu filho, como você ainda desconhece qual é a sua arte, porque você não faz engenharia para garantir o pão de cada dia?".

Com o conselho do pai a serenar o coração, Fernando mudou-se para os Estados Unidos e cursou Engenharia Industrial e Gerencial na Universidade de Iowa durante dois anos com bolsa de estudos. Aventureiro inquieto, o cearense voltou ao Brasil e mudou-se para Brasília, onde trocou de curso: graduou-se em Economia e, ao longo de oito anos, trabalhou no Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica (IBICT).

Fernando especializou-se na área de acesso à informação, mas o amor pela arte floresceu. Em Fortaleza, o futuro Chef trocou o órgão de pesquisa governamental pelo empreendedorismo e abriu uma loja de carnes nobres porcionadas, que logo se transformou em uma delicatessen de produtos importados. "A minha caminhada pela gastronomia foi longa, eu demorei muito a encontrar a minha paixão. Eu sempre tive o desejo de encontrar algo que me abastecesse… Quando eu voltei para o Ceará, me aproximei muito da culinária. Em 1999, transformei essa loja em um pequeno restaurante — foi quando eu me encontrei com a gastronomia. Na minha natureza, eu sou um pesquisador", rememora.

O Alimenta Bistrô, restaurante derivado da delicatessen, transformou-se num empreendimento de sucesso: Fernando Barroso arrebatou, por quatro anos consecutivos, os prêmios de melhor Chef, melhor restaurante e melhor cozinha contemporânea de Fortaleza, concedidos pela Revista Veja. Em 2007, o cozinheiro voltou-se para o catering — jantar em domicílio — e para a consultoria em gestão, gastronomia, serviço e hospitalidade.

O movimento Ceará à Mesa reúne o encanto de Fernando pela cozinha, pela pesquisa e por nossa terra: desenvolvido em parceria com o Chefs Bernard Twardy e Élcio Nagano, o projeto é uma busca de novas propostas para a gastronomia cearense sem perder o passado, mas agregando o futuro. "Minha pesquisa foi guiada pela pergunta: cadê a nossa gastronomia cearense? Nós somos um povo que não assume a própria história, somos muitos fixados no que é de fora. Mas isso está mudando… Achei meu trabalho em cima de buscar essas raízes nossas e fazer uma gastronomia usando técnicas consagradas nacionalmente", explica Fernando.

"O Ceará à mesa nasceu dessa inquietação: por que não o que é nosso, realmente nosso? A nossa história, o que o nosso microclima oferece. O projeto tem como satélite a valorização das nossas técnicas, dos nossos insumos… O objetivo é transformar o Ceará através dessa identidade, gerar uma produção que gere renda, riqueza e, principalmente, auto-estima. Nós cearenses vencemos a fome. Há guerra pior que a fome?", adiciona o Chef. Nas páginas do Comes&Bebes, o ofício de Fernando é resgatar o amor pelo que é feito no e a partir do Ceará.

