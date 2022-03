Grupo de mágicos apresenta nova edição do espetáculo "Noite das Ilusões"

Núcleo de Amigos Mágicos do Ceará apresenta a quinta edição da Noite das Ilusões com os mágicos Alexandre Yoshida, Ice Rick, Eflém e Jeffy

Da cartola, saem um, dois… Três coelhos! Uma carta do baralho transforma-se em uma rosa, uma moeda brota de um ouvido desavisado. Ao toque da varinha, alguém some atrás da capa do ilusionista e reaparece em outro canto do palco. A mágica, que enche olhos e corações da plateia, transforma o Teatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura num reino de possibilidades. Nos próximos dias 5 e 6 de março, sábado e domingo, o Núcleo de Amigos Mágicos do Ceará (Nuamac) apresenta a quinta edição do espetáculo Noite das Ilusões — as quatro atrações do show são os mágicos Alexandre Yoshida, Ice Rick, Eflém e Jeffy.

Presidente do Nuamac, Alexandre Yoshida se apaixonou pela mágica ainda na infância: "Quando era criança, vi um mágico na festa de aniversário de um primo e fiquei encantado com aquilo. Depois, na adolescência comecei adquirir alguns produtos e estudar. Também fui morar no Japão e isso ajudou muito por a mágica ser bem mais divulgada lá e ter acesso a produtos. Hoje, sou mágico profissional há 12 anos", resgata.

Ilusionista profissional também há 12 anos, Ice Rick é especialista em mágica argumentada para crianças e adultos; close up magic (mágica próxima ao público) e mentalismo, recurso muito utilizado por empresas. Já Éflem é focado no show infantil, considerado um dos mais desafiadores ramos de atuação artística pela classe. Mágico Jeffy, por sua vez, é ator, pesquisador e pós-graduado em arte-educação com ênfase em teatro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O meu contato com a mágica se deu já com 20 e poucos anos, a partir de um projeto social", relembra Jeffy. "Eu ajudava um projeto de incentivo à leitura para crianças e, certa vez, um mágico se apresentou. Eu vi e senti o efeito que a mágica causava nas pessoas que assistiam... E o mais legal era que não importava a idade, se criança ou adulto, todo mundo estava se divertindo assistindo ao show. Então, eu decidi despretensiosamente, sem nenhum compromisso, comprar um kit de mágica para treinar e apresentar as pras crianças. Foi assim que eu comecei: via a mágica apenas como um hobby, como diversão e, desde o início, o grande lance sempre foi me conectar com as pessoas. Nada mirabolante, apenas mostrar uma coisa legal e dividir com as pessoas".

Sobre o assunto Oscar: com heróis e princesas, confira finalistas da categoria voto popular

Netflix: Piloto viaja no tempo para salvar futuro em novo sci-fi

Batman: saiba onde assistir aos filmes do super-herói da DC nos streamings

Brevemente reconhecido no cenário pela atenção à plateia, Jeffy começou a receber convites para apresentações. "As pessoas me chamavam e faziam questão de dar alguma coisa porque se sentiam gratas. Com isso, eu fui fazendo meus primeiros shows e a coisa foi meio que crescendo naturalmente até eu ter uma base regular de shows. A figura do mágico está muito ligada ainda aos aniversários, mas existem outros caminhos que são possíveis pela mágica", compartilha.

Para Jeffy, a conexão por meio da arte é a grande magia. "Eu desenvolvi números em que, de alguma forma, o público interage e participa em cena. A ideia é dividir com o público a co-criação do espetáculo, inclusive com desfechos que o público define ou que muda de acordo com a plateia. A ideia é sempre trocar com o público em cena, fazer todos se sentirem parte dos números. Sempre construí os números a partir disso, dessa conexão. Eu acredito que é exatamente isso que torna o espetáculo tão especial. Eles entendem que não existe uma barreira entre o artista e o público e se sentem convidados a mergulhar nos acontecimentos impossíveis", ressalta.

"A mágica e o ilusionismo trabalham no campo da imaginação e das sensações, ninguém pergunta se a história da Chapeuzinho Vermelho é real, simplesmente embarca na narrativa e torce pelos personagens… A mesma coisa acontece em um espetáculo de mágica, não se trata de ser real ou não, mas de embarcar na narrativa fantástica que está acontecendo na sua frente e permitir a imaginação brinque com as possibilidades. E isso é mágico!", finaliza Jeffy.

Os quatro mágicos integrantes da Noite das Ilusões são profissionais renomados nacionalmente. "Será um espetáculo para toda família, vai ter desde mágicas infantis a mágica para adultos. Todos são grandes mágicos que trabalham há muitos anos na Cidade e estão levando o melhor de seus shows para o público", convida Yoshida. O show tem classificação livre.

Noite das Ilusões: espetáculos mágicos

Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)

Quando: 5 e 6 de março, às 19h30min

Duração: 90 minutos

Quanto: R$20 (inteira); R$10 (meia)

Ingressos na Bilheteria do Teatro Dragão do Mar

Classificação livre

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags