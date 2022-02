Rosé, do grupo de k-pop Blackpink, testa positivo para covid-19

Rosé, uma das integrantes do grupo Blackpink, fez um teste de covid antes de uma viagem internacional e foi diagnosticada com a doença

Rosé, uma das integrantes do grupo de k-pop Blackpink, foi diagnosticada com covid-19 nesta segunda-feira, 28 de fevereiro. Ela recebeu o resultado ao fazer um teste antes de uma viagem internacional para seu trabalho.

“Ela fez um teste PCR antes de viajar para fora da Coreia do Sul no dia 28 de fevereiro e o resultado foi positivo, o que cancelou sua agenda de atividades. As outras três integrantes, Jisoo, Jennie e Lisa, testaram negativo, e ninguém, incluindo Rosé, apresenta sintomas", afirma a nota divulgada pela empresa YG Entertainment.

A agência também reforçou que todos os membros receberam as duas doses da vacina. “Vamos priorizar a saúde dos nossos artistas e da nossa equipe sem medir esforços. Agradecemos o apoio de todos para que Rosé se recupere logo”.

O Blackpink é um dos mais famosos grupos da terceira geração do k-pop e reúne sucessos como “How You Like That”, “Kill This Love” e “Ice Cream”. Em conversa com uma fã nas redes sociais, Jennie disse que o girlgroup estava se preparando para um comeback, que deve acontecer em breve.

