Free Fire anuncia BTS como novo embaixador global do jogo

O grupo de k-pop BTS foi anunciado como o novo embaixador global do Free Fire; jogo promete ações a partir de março

O BTS é o novo embaixador global do Free Fire. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 28 de fevereiro, nas redes sociais do jogo on-line.

Detalhes sobre a parceria ainda não foram revelados, mas as ações começarão a partir de março deste ano. O grupo de k-pop se juntará a outros embaixadores como o jogador de futebol Cristiano Ronaldo e o DJ KSHMR.

“Estamos absolutamente empolgados em receber o BTS como nosso mais recente embaixador da marca”, explicou Harold Teo, produtor do Free Fire na plataforma Garena.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Trazer o BTS para o universo do Free Fire oferecerá aos nossos jogadores mais maneiras de se envolver com o jogo, socializar com a comunidade e desfrutar novas experiências”, prometeu o profissional.

O Free Fire é um jogo do gênero “battle royale” disponível em aplicativo nos celulares. Com as armas e os itens encontrados nos mapas, o objetivo dos jogadores é ser o único sobrevivente e eliminar seus adversários.



Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto "Round 6" e "No Ritmo do Coração" são destaques no SAG Awards 2022

Animais Fantásticos: Com Maria Fernanda Cândido, novo trailer é divulgado

Rosé, do grupo de k-pop Blackpink, testa positivo para covid-19

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags