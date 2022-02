Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na sexta, 25/02

Um filme de fantasia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 25 de fevereiro (25/02), às 15h15min (horário de Brasília), na TV Globo. Trata-se do longa "O Sétimo Filho"

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta-feira, 25 de fevereiro (25/02), às 15h15min (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Sergey Bodrov, “O Sétimo Filho” é um filme de fantasia.

John Gregory é o sétimo filho do sétimo filho e mantém uma cidade do século XVIII relativamente bem e longe dos maus espíritos. No entanto, ele não é mais jovem e suas tentativas de treinar um sucessor foram todas mal sucedidas.

Sua última esperança é um menino chamado Thomas Ward, filho de um jovem fazendeiro. Seu primeiro desafio será grande: ele terá que enfrentar a mãe Malkin, uma terrível e poderosa bruxa, que escapou do seu confinamento quando o grande mestre Gregory estava afastado da cidade.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

O Sétimo Filho

Quando: hoje, sexta-feira, 25 de fevereiro (25/02), às 15h15min



Onde: canal aberto da TV Globo

