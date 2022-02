Escola de Gastronomia Social lança série com receitas no Youtube

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco lança série de vídeos no Youtube com receitas de entradas, pratos principais e sobremesas

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco lança uma série de vídeos com receitas de entradas, pratos principais e sobremesas. Sob a temática “Aproveitamento Integral de Alimentos”, haverá 16 conteúdos na plataforma com o objetivo de mostrar possibilidades de uso dos alimentos para evitar desperdícios.

O equipamento cultural da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE), gerido pelo Instituto Dragão do Mar (IDM), já tem o vídeo “Tapenade com casca de legumes” disponível. Neste, a professora e cozinheira Gabriela Carvalho ensina a preparar o prato.

“É muito importante utilizar os ingredientes de forma integral porque assim evitamos o desperdício e descarte de alimentos que também são nutritivos, como é o caso das cascas de legumes”, diz em texto divulgado para a imprensa.

Todos os convidados são professores ou ex-alunos da escola de gastronomia. O próximo lançamento será na próxima quinta-feira, 10, com Rainá Jam, que mostrará como fazer uma “Moqueca de banana da terra” somente com produtos veganos.

A ação também contará com outras receitas, como “Panqueca doce com banana e resíduo do coco”, “Filé e bochecha de peixe com vegetais assados” e “Ensopado de caju com leite e farofa de coco”.

Aproveitamento Integral de Alimentos

Onde: no Youtube da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

