Paulinha Abelha terá dois velórios abertos ao público em Sergipe. A artista morreu nesta quarta-feira, 23 de fevereiro, após ser internada por problemas renais. Silvânia Aquino, também cantora da banda Calcinha Preta, anunciou que os velórios acontecem nesta quinta, 24, e sexta, 25.

"O velório será liberado para visitação dos fãs a partir das 7h de amanhã, quinta-feira (24), no Ginásio Constância Vieira (Aracaju/Sergipe) e das 9h às 14h, sexta-feira (25), no Ginásio de Esportes José Maria (Simão Dias/Sergipe). O sepultamento contará apenas com a presença dos familiares", divulgou.

A morte de Paulinha foi confirmada às 19h26 da última quarta, 24, pelo Hospital Primavera, onde estava internada. "Nas últimas 24 horas apresentou importante agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associada a coma profundo. Foi então iniciado protocolo diagnóstico de morte encefálica, que confirmou hipótese após exames clínicos e complementar específicos", escreveu a assessoria do hospital.

A cantora estava internada desde o dia 11 de fevereiro, por conta de problemas renais. Porém, a artista apresentou uma piora e entrou em coma, sendo diagnosticada uma bactéria no cérebro.

