Covid-19: cantor Elomar é intubado e tem 50% do pulmão comprometido

Após piora de estado de saúde devido à Covid-19, o cantor, compositor e violonista baiano Elomar Figueira, 84, foi intubado em uma unidade de saúde particular na cidade de Vitória da Conquista (BA) na noite da última quarta-feira, 23. A informação foi divulgada pelo portal Metro1, da Bahia.

De acordo com o site, a família do artista afirmou que Elomar teve 50% de seus pulmões comprometidos. O cantor foi hospitalizado inicialmente na segunda-feira, 21, e familiares haviam anunciado que seu quadro de saúde havia melhorado. De acordo com o portal G1, que conversou com o filho do compositor, ele recebeu a dose única da Janssen como imunizante contra a Covid-19, mas não retornou ao posto de saúde para a dose de reforço.

Também conhecido como o “Menestrel das Caatingas”, Elomar é grande nome da música brasileira e teve canções interpretadas por artistas como Fagner, Xangai e Elba Ramalho. Em 2020, ao se apresentar na Virada Online de São Paulo, ele chegou a chamar o coronavírus de “vírus comunista desgraçado”.

“Quero, em agradecimento a Deus, porque ele me deu condições para que, ainda dentro de uma crise de um vírus comunista desgraçado como esse que está aí, perturbando a nós todos e ao mundo, mudou o mundo, que coisa terrível... Daqui pra frente não é o mesmo mundo. É outro mundo”, disse Elomar na ocasião.

