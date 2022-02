Gisele teria dado ultimato para Tom Brady se aposentar: "Sou eu ou o futebol americano"

A decisão do jogador sobre a aposentadoria teria sido influenciada por sua esposa, Gisele Bündchen

No início de fevereiro, o astro do futebol americano, Tom Brady, anunciou sua aposentadoria. A decisão do jogador teria sido influenciada por sua esposa, Gisele Bündchen, que deu um ultimato ao marido. “Sou eu ou o futebol americano”, confrontou a modelo.

Segundo a revista “Ok”, fontes próximas ao casal afirmam que Gisele pedia que o marido deixasse o futebol americano há quase seis anos. “Tom dizia uma coisa e depois fazia outra. Ele estava tão indeciso sobre isso”, confessou a fonte.

Por conta dos treinos e dos campeonatos, Tom não tinha tempo para atividades familiares, sobrecarregando Gisele. “Ele estaria fora durante a temporada e treinando com a equipe fora de temporada, e ela ficaria presa em casa cuidando de tudo”, contou.

Tom e Gisele são casados há 12 anos e têm dois filhos, Benjamin e Vivivan. A fonte da revista afirmou que parecia que o casal estava vivendo separado por causa da agenda do jogador.

O quarterback anunciou sua saída da NFL (sigla em inglês da Liga Nacional de Futebol) nas redes sociais no dia 1º de fevereiro.

Aos 44 anos, Tom Brady conquistou sete títulos e é o maior campeão da liga norte-americana de futebol americano.

Na publicação, ele destacou que estava orgulhoso de sua trajetória. “Amei minha carreira na NFL e agora quero gastar meu tempo e energia em outras coisas”, disse no comunicado.

