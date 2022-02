K-pop: novo girlgroup NMIXX faz debut com clipe de "O.O" e EP "Ad Mare"

O novo girlgroup NMIXX fez seu debut nesta terça-feira, 22 de fevereiro. Além de um videoclipe, o grupo feminino de k-pop lançou o EP “Ad Mare”, que está disponível em todas as plataformas digitais de música.

O mini-álbum tem duas músicas: “Tank” e “O.O”. Este último foi escolhido para ser o single de estreia, que conta com um vídeo no Youtube e já reúne mais de três milhões de visualizações na plataforma.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com sete integrantes, o NMIXX é composto por Kyujin, Jiwoo, Bae, Jinni, Sullyoon, Haewon e Lily. Elas são agenciadas pela JYP Entertainment, responsável por vários grupos populares como 2PM, Twice, Stray Kids e Itzy.

Nas redes sociais, os membros agradeceram pela repercussão do público. “Essa é a minha primeira vez falando com vocês no Instagram dessa forma. Vocês assistiram ao MV de 'O.O'? Obrigada por esperar por um longo período”, escreveu Bae, uma das artistas.

“Nós esperamos que você tenha gostado tanto quando a gente trabalhou nisso. Nós faremos nosso melhor para mostrá-los muitas novas e melhores versões no futuro, então aguarde. A todos, sempre comam bem e cuidem de si mesmos. Obrigada”, finalizou.



Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Fãs pedem à Marvel que aproveite o multiverso para tirar atrizes antivacina

Animais Fantásticos: Com Maria Fernanda Cândido, franquia divulga pôsteres

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags