Tom Holland em filme de Dragon Ball? Entenda por que ator desconsidera a ideia

O ator britânico Tom Holland não esconde sua admiração por desenhos animados e, particularmente, por produções de origem japonesa. Conhecido por interpretar personagens como Peter Parker/Homem-Aranha no Universo Cinematográfico Marvel e, mais recentemente, Nathan Drake em “Uncharted”, o artista revelou ser “grande fã” dos chamados “animes”. Entretanto, disse não achar “apropriado” participar de um live-action de Dragon Ball.

A resposta foi dada durante entrevista ao portal AdoroCinema, quando Holland foi questionado se aceitaria fazer parte de um filme com humanos interpretando personagens da famosa franquia criada pelo japonês Akira Toriyama. Ao falar sobre essa hipótese, o ator destacou que sua escolha não seria adequada por ser “um homem caucasiano de Londres”.

“Não sei se seria particularmente apropriado para mim”, comentou. Em sua fala, Tom Holland quis ressaltar que sua escalação para um possível elenco causaria embranquecimento de personagens originalmente japoneses. Entretanto, apontou que “adoraria” ver um novo live-action de Dragon Ball: “Eu adoraria ver esse filme acontecer. Acho que seria muito, muito incrível”.

A sua admiração por animes não é a única relação com produções do gênero. Ainda na entrevista, ele relembrou que até já chegou a fazer parte de “O Mundo dos Pequeninos”, filme do Studio Ghibli, ao dublar o personagem Sho para a versão dos Estados Unidos. “Eu sou um grande fã dos trabalhos desse estúdio, como ‘A Viagem de Chihiro, ‘Princesa Mononoke’, ‘Meu Amigo totoro’ e ‘O Castelo Animado”, afirmou.

Holland também demonstrou a vontade de estrelar outra produção futuramente: “Eu amo esses filhos e tenho sido um grande fã desse tipo de gênero. Seria uma oportunidade maravilhosa fazer parte de mais um. Quem sabe um dia”.



