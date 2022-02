Exposição sobre maracatu no Ceará está aberta no RioMar Kennedy

A exposição "Vozes da África: Uma Imersão ao Maracatu Cearense" está aberta para visitações até dia 2 de março, no RioMar Kennedy

A exposição “Vozes da África: Uma Imersão ao Maracatu Cearense” está aberta gratuitamente para visitações. A mostra ficará no shopping RioMar Kennedy até dia 2 de março.

No local, é possível encontrar vestuários e itens decorativos dos desfiles que já ocorreram no Ceará. Além disso, há recortes históricos que destacam aspectos da tradição no Estado.

Em alusão ao período carnavalesco, o RioMar Kennedy também contará com dois desfiles do Maracatu Vozes da África em seus corredores nos dias 26 e 27 de fevereiro.

O grupo, fundado na década de 1980 com o objetivo de comemorar a Semana Nacional da Consciência Negra, promove apresentações públicas para enaltecer a cultura afro-brasileira.

Entre as ações do Maracatu Vozes da África, acontecem oficinas educativas em diversas áreas, como bordados, percussão, dança e confecção de fantasias. O grupo também promove palestras para públicos diferentes.

Exposição Vozes da África

Quando: até dia 2 de março; de segunda a sábado, das 12h às 22 horas, e aos domingos, das 13h às 21 horas

Onde: no RioMar Kennedy (avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)



