K-pop: Stayc faz comeback com videoclipe de "Run2u" e EP "Young-luv.com"

O Stayc fez seu comeback nesta segunda-feira, 21 de fevereiro, com o videoclipe de “Run2u”, que já reúne mais de três milhões de visualizações no Youtube.

O grupo feminino de k-pop também lançou o EP “Young-luv.com”, que está disponível em todas as plataformas digitais de música. Além do single principal, o mini-álbum tem outras cinco faixas: “Same Same”, “247”, “Young Luv”, “Butterfly” e “I Want You Baby”.

O Stayc estreou no mercado sul-coreano em novembro de 2020, por meio da agência High Up Entertainment. Da quarta geração da indústria pop da Coreia do Sul, suas integrantes são Sumin, Sieun, Isa, Seeun, Yoon e J.

Em sua carreira, elas têm outro EP, o “Stereotype”. Entre suas canções mais populares, estão “So Bad” e “Asap”.

Em setembro do ano passado, Sieun e Yoon fizeram uma performance de “Penhasco”, de Luisa Sonza, em que cantaram em português.



