O POVO+ lança filme sobre queda de avião da Vasp no Ceará; confira trailer

Em 2022, uma das maiores tragédias da aviação brasileira completa 40 anos. Foi em junho de 1982 que o Boeing 727-200, da companhia aérea Vasp, colidiu com a Serra da Aratanha, na cidade de Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza. Todos os 137 ocupantes do voo faleceram, incluindo importantes empresários, como Edson Queiroz.

Quarenta anos depois do acidente, a plataforma O POVO+ lança seu primeiro longa-metragem: o documentário “Voo 168: A Tragédia da Aratanha”. A estreia ocorrerá na próxima quinta-feira, 24. A obra revisita as memórias do episódio a partir de depoimentos inéditos de pessoas que tiveram suas vidas marcadas pela queda do avião.

O filme é dirigido por Arthur Gadelha, Cinthia Medeiros e Demitri Túlio e conta com a participação de cerca de 12 profissionais na produção. Ao longo do documentário são apresentados detalhes do acidente e depoimentos de pessoas que estiveram próximas da tragédia, como um dos bombeiros que trabalharam na operação de resgate. Há também relatos de jornalistas que participaram da cobertura e de familiares e amigos de vítimas que estavam no avião.

O voo Vasp 168 vinha de São Paulo (SP) e tinha Fortaleza como destino final. Na aeronave, também se encontrava um grupo de empresários cearenses que haviam participado da Feira de Indústria Têxtil (Fenit), na capital paulista. Entre os principais nomes estava o de Edson Queiroz, responsável por instituições como a Universidade de Fortaleza e a Indaiá. Na época, a tragédia havia se tornado o maior desastre da aviação brasileira.

Ao todo, são apresentados no longa-metragem 13 depoimentos de diferentes pessoas que foram impactadas de alguma forma pelo acidente. Segundo Cinthia Medeiros, editora-chefe do Núcleo de Audiovisual do O POVO e uma das diretoras do filme, foram ouvidas “inúmeras fontes a partir de um outro tanto de histórias”:

“No decorrer da produção, entendemos como esse acidente atravessou a vida de muitos cearenses. Quando comentávamos com alguém que estávamos recuperando histórias sobre esse caso, sempre acabavam surgindo relatos que envolviam ‘o primo de um amigo’, ‘o pai de um colega de trabalho’, ‘um tio de fulano’ que também estava naquele voo. Ou seja, de forma próxima ou mais distante, quase todo mundo tem uma versão sobre a tragédia”.

O documentário estará disponível no O POVO+ a partir da próxima quinta-feira, 24. Após a exibição do filme, haverá um debate com os realizadores da produção. É possível conferir também outras obras audiovisuais de impacto na plataforma multistreaming, como a série “Guerra Sem Fim”.



Voo 168: A Tragédia da Aratanha

Quando: a partir da próxima quinta-feira, 24

Onde: O POVO+

