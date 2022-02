Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou os filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Disney Plus, Netflix, Amazon Prime Video, Belas Artes à La Carte e Mubi

Está procurando o que assistir durante o fim de semana? O Vida&Arte selecionou os lançamentos das principais plataformas de streaming para você maratonar.

A Netflix adicionou o documentário “Jeen-yuhs”, dirigido por Coodie Simmons and Chike Ozah, sobre a vida do rapper Kanye West. Conteúdo mostra imagens de arquivo da trajetória do artista estadunidense.

Detalha não somente o início de sua carreira, mas também seus investimentos como empreendedor, a morte de sua mãe e até sua tentativa de se tornar presidente dos EUA há dois anos.

O filme “Um de Nós Está Mentindo” também foi lançado no streaming. A adaptação do livro homônimo de Karen M. McManus acompanha cinco estudantes que estão na detenção. Eles são confrontados por um assassinato que os manterá unidos até o fim do mistério.

Com várias estreias de produções de Pedro Almodóvar, a mais recente é “Mães Paralelas”. Em um quarto de hospital, duas mulheres estão grávidas e prestes a dar à luz. Janis, de meia-idade, não se arrepende da gravidez. Já Ana é uma adolescente que está assustada e traumatizada. A mais velha tenta animar a jovem enquanto permanecem juntas.

Já no Disney Plus, há a animação “Ron Bugado”, dirigida por Sarah Smith e J. P. Vine. Em um futuro próximo, Barney é um pré-adolescente que tem dificuldade de fazer novos amigos.

Nesta realidade, todas as crianças possuem um robô de inteligência artificial que auxilia seus donos a encontrarem pessoas com interesses similares. Por estar fora dessa rede social, ele fará de tudo para ter uma dessas tecnologias. E é assim que sua trajetória esbarra na de Ron, que começa a ter seu funcionamento comprometido.

Também está disponível o documentário “Blackpink: O Filme”, que destaca a trajetória do grupo de k-pop Blackpink, além das histórias de suas integrantes Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa.

O Amazon Prime Video disponibiliza a série brasileira “Lov3”. Na trama, Sofia, Beto e Ana são irmãos, moram em São Paulo e estão no processo de compreender suas próprias vidas. Apesar de diferentes uns dos outros, os três tentam se desvencilhar dos traumas da família.

Ana, de 33, reata com o ex-marido Artur, mas agora está em um relacionamento aberto. Sofia, de 24, foi demitida de mais um emprego e divide uma casa com um "trisal". Já Beto somente se sente atraído por homens héteros e deve lutar pela sua autoestima.

Netflix

quarta-feira, 16

- Jeen-yuhs

quinta-feira, 17

- O Jovem Wallander: Killer's Shadow

- Erax

- Golpes de Vingança

sexta-feira, 18

- Um de Nós Está Mentindo

- Space Force (temporada 2)

- Madres Paralelas

- O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface

- Rabbids: A Invasão – Missão para Marte

- Queda Livre: A Tragédia do Caso Boeing

- Cuphead: A Série

Disney Plus

quarta-feira, 16

- Ron Bugado

- Blackpink: O Filme

- Marvel Studios Avante: Fazendo Eternos

- Zombies: Addison’s Moonstone Mystery

sexta-feira, 18

- Link Perdido

- O Maravilhoso Inverno do Mickey Mouse

- Ursinho Pooh: O Dia dos Namorados

- Um Espião Animal

Amazon Prime Video

sexta-feira, 18

- Lov3

- A Maravilhosa Sra. Maisel (temporada 4)

Belas Artes à La Carte

quinta-feira, 17

- O paraíso é agora

- O Beco das Almas Perdidos

- Pato com Laranja

Mubi

quinta-feira, 17

- Pó

sexta-feira, 18

- Face a Face

sábado, 19

- Human Factores

domingo, 20

- Longa Jornada Noite Adentro



