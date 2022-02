Duda Beat lança single "Dar Uma Deitchada" em clima de verão

“Me olhei no espelho, tô gostosa e cansada / Enquanto tu tá saindo eu vou dar uma descansada”, diz a letra de “Dar Uma Deitchada”, novo single da cantora pernambucana Duda Beat. Perto de embarcar em turnê internacional, a artista aposta na sonoridade solar, na sensualidade e na dança para viralizar no verão. A música, inspirada em conversas compartilhadas entre amigos, foi lançada nesta sexta-feira, 18, e está disponível nas plataformas digitais.

"A história de dar uma 'deitchada', por exemplo, é uma coisa que sempre fez parte da minha vida. Vamos dar uma 'deitchada', tô cansada, tô com preguiça. E também tem o duplo sentido, ao invés da gente sair, vamos aqui ficar na cama", explica Duda em entrevista ao O POVO.

A ideia para a música surgiu logo após o lançamento do álbum "Te Amo Lá Fora" (2021). "Fiz uma imersão para um single, que já é uma coisa minha de fazer singles que me tiram do lugar óbvio. Conversando com o Tomás (Tróia), ele falou que seria legal esse mood de gostosa e cansada, porque é uma coisa que está muito no cotidiano".

"Dar Uma Deitchada" é uma composição autoral com arranjos feitos pelos produtores Lux Ferreira e Tomás Tróia, parceiros dos discos da pernambucana. No clipe, previsto para março, Duda aprofunda a relação com a dança com coreografia assinada por Flávio Verne, que trabalha com Luísa Sonza e Pabllo Vittar.

"Acho que essa canção tem um poder de dança muito grande. Primeiro porque é um ritmo do Nordeste, eu como boa nordestina amo ter isso. Acho perfeito para uma coreografia, para esse challenge de se sentir gostosa e cansada. Eu já estou incluindo coreografias no meu trabalho, e o Flávio está comigo nessa de fazer acontecer e trazer isso para o meu universo, que sempre foi uma coisa que eu quis muito", acrescenta.

A produção, assim como as demais letras da cantora, utiliza as vivências como inspiração, uma "crônica da vida pessoal" na qual o público pode se identificar. "Nessa eu me inspirei muito na minha relação com as minhas amigas, um pouco diferente do que me inspira no meu trabalho, que são as relações com as pessoas que passaram na minha vida amorosamente. Tudo é inspiração da minha vida, por isso é tão real e original". O resultado final do projeto traz o que a música pede: "Vem aí um lado sensual de Duda Beat, bem sensuellen", brinca.

"Dar Uma Deitchada" chega após uma sequência de singles, como "Raspa Placa" e "Que Som É Esse", ambos de 2021. A artista considera este movimento uma intersecção entre discos, um pequeno capítulo na carreira. Duda continua trabalhando o último álbum e se prepara para a segunda turnê internacional, que começa no mês de abril e tem datas em países como Espanha e França.

"Estou super feliz. Tenho planos, com certeza, de uma carreira internacional, quem sabe um feat internacional, cantar em outras línguas é uma das metas. Eu também quero ser multifacetada não só nos ritmos, nos visuais, mas também nas línguas, que é muito importante para mim. Tenho muitos sonhos e espero alcançar todos eles".

