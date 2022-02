Porto Iracema das Artes exibe dois filmes em cineclube nesta quinta, 17

O Porto Iracema das Artes realiza a primeira sessão do Cineclube Âncora deste ano na quinta-feira, 17 de fevereiro. Evento acontecerá presencialmente no auditório da instituição, com transmissão ao vivo pelo Youtube.

As produções que ganham exibição foram realizadas por alunos e alunas do percurso Básico de Audiovisual. O primeiro curta-metragem é “Terceiro Dia” (2019), dirigido por Jéssica Queiroz. Na história, uma jovem negra e moradora da periferia de Fortaleza vive incertezas depois de ter um filho.

Outro trabalho será “Capitais”, de Kamilla Medeiros e Arthur Gadelha. O enredo mostra Alice, que mora sozinha e vive um cotidiano comum e calmo. Mas tudo muda quando Laura, filha da sua vizinha, bate em sua porta para pedir informações sobre a mãe.

Após a transmissão, haverá uma discussão com os diretores, que falarão sobre o processo de criação das obras e também sobre a formação oferecida no Porto Iracema das Artes.

Na ação presencial, o público deverá usar máscara, manter o distanciamento social e apresentar o comprovante de vacinação contra a covid-19.

Cineclube Âncora 2022

Quando: quinta-feira, 17 de fevereiro, às 17 horas

Onde: no auditório do Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema), com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da escola



