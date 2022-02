10 músicas para o fim de semana; de Gloria Groove a Taylor Swift

Novo álbum de Gloria Groove, parceria de Ed Sheeran e Taylor Swift, encerramento do álbum "Doce 22" de Luisa Sonza e remix de Iza são algumas das novidades musicais deste fim de semana. Confira a seleção completa do Vida&Arte:

1. Gloria Groove - Lady Leste

Após lançar os sucessos "Bonekinha", "A Queda" e "Leilão", Gloria Groove lançou seu novo álbum, intitulado "Lady Leste". Ao todo são 13 faixas, incluindo parcerias com Priscila Alcantara, MC Hariel e Sorriso Maroto.



Clique aqui para ouvir no Spotify

2. Ed Sheeran e Taylor Swift - The Joker And The Queen



Ed Sheeran lançou o clipe da faixa "The Joker And The Queen", que pertence ao seu último álbum, intitulado "Equals". A música ganhou uma nova versão em parceria com Taylor Swift.

Clique aqui para ouvir no YouTube

3. Luisa Sonza e Ludmilla - Café da Manhã

Luísa Sonza liberou a última música do álbum "Doce 22". "Café da Manhã" é uma parceria com Ludmilla e ganhou um clipe sensual no YouTube.



Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

4. Coldplay e Selena Gomez - Let Somebody Go



A banda Coldplay se uniu a Selena Gomez para lançar "Let Somebody Go", última faixa do álbum "Music Of The Spheres" do grupo. No clipe, Selena e Chris Martin, vocalista da banda, vivem um casal com encontros e desencontros pela vida.



Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

5. Nicki Minaj e Lil Baby - Bussin

Nicki Minaj repetiu a parceria com Lil Baby para lançar a música "Bussin". A faixa irá integrar o novo álbum da artista.

Clique aqui para ouvir no YouTube

6. Rooftime e Alok - Keep Walking



O trio Rooftime, juntamente com Alok, lançou a faixa "Keep Walking". A parceria é o primeiro passo para o primeiro álbum de estúdio do grupo.

Clique aqui para ouvir no Spotify

7. Iza e Luccas Carlos - Sem Filtro (Remix)



‘’Sem Filtro’’, que já conta com mais de 12 milhões de visualizações só no YouTube, ganhou um remix. Nessa versão, Iza divide os vocais com um dos compositores da faixa, Luccas Carlos.

Clique aqui para ouvir no YouTube

8. Ivete Sangalo e Agnes Nunes - Tudo vai dar certo



“Tudo Vai Dar Certo”, parceria de Ivete Sangalo e Agnes Nunes, está disponível em todas as plataformas de música. A faixa faz parte do quarto episódio de “Onda Boa”, disponível no HBO Max.

Clique aqui para ouvir no YouTube

9. Mariah Nala - Sem Você



Mariah Nala lançou seu mais novo single, “Sem Você”, uma canção romântica, com composição de Carol Biazin, Day e Tiê Castro. A música estreia com clipe elegante, dirigido por Fernando Moraes, que também assina produções de artistas como Pabllo Vittar, Luan Santana e Pedro Sampaio.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

10. Becky G e Karol G - Mamiii



Becky G & Karol G lançaram seu novo single "Mamiii". Produzida por Ovy on the Drums, "Mamiii" foi escrita por Ovy, Becky G, Karol G e Elena Rose. É um reggaeton dançante que promete dominar as festas.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

