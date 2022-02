A-Ha adia shows de turnê no Brasil para julho; confira novas datas

A turnê do primeiro álbum do A-Ha, "Hunting High And Low", que aconteceria em março, foi adiada para julho

A turnê do álbum “Hunting High and Low”, primeiro da banda norueguesa A-Ha, foi adiada devido à pandemia do coronavírus. Os shows, que aconteceriam em março no Brasil, mudaram para julho.

As apresentações ainda passarão pelas cidades que foram inicialmente anunciadas. Os ingressos para Recife e São Paulo já estão esgotados. Para Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Curitiba, as entradas permanecem disponíveis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O disco “Hunting High and Low” marcou a estreia do grupo no mercado fonográfico. Entre as faixas, há hits como “Take On Me”, “The Sun Always Shines On TV”, “Train Of Thought” e “Hunting High and Low”.

O trio, composto por Morten Harket (vocalista), Magne Furuholmen (tecladista) e Pål Waaktaar-Savoy (guitarrista), permanece na ativa com sua formação original e já lançou nove álbuns de estúdio.

Os interessados em adquirir os ingressos devem acessar o site do Livepass. Os preços variam entre R$ 270, R$ 340 e R$ 390.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Novo filme da Netflix questiona: e se Hitler tivesse sido detido em 1938?

Estudante se fantasia de Homem-Aranha para lutar por vacinação infantil

Obi-Wan Kenobi: série do universo de Star Wars estreia em maio no Disney+

Novas datas

13/07

- Recife

15/07

- Salvador

18/07

- São Paulo

19/07

- São Paulo

21/07

- Rio de Janeiro

22/07

- Belo Horizonte

25/07

- Curitiba



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags