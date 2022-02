Euphoria: onde assistir à segunda temporada e curiosidades sobre a série

A segunda temporada de Euphoria trouxe consigo novidades no elenco e na forma de exibição de seus novos episódios. Após mais de dois anos de espera - ocasionado pela pandemia -, os fãs da série dramática finalmente podem assistir aos oito episódios disponíveis no HBO Max.

Queridinha da crítica, a produção que aborda o uso de drogas, questões de preconceito, assédio moral e sexual, vícios e depressão, recebeu prêmios no Emmy 20220 devido à primeira temporada. A atriz Zendaya, que interpretou a jovem Rue, se tornou a pessoa mais jovem a receber a premiação. Todo o prestígio fez com que as expectativas para a segunda temporada aumentassem.

Sobre o assunto The Idol: HBO encomenda série criada por Sam Levinson e The Weeknd

HBO Max em janeiro: veja lançamentos de filmes e séries no streaming

Euphoria: estreia da segunda temporada bate recorde no HBO Max

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No primeiro episódio da nova temporada, que estreou dia 9 de janeiro, a cena se inicia proporcionando um reencontro de Rue (Zendaya) e Jules (Hunter Schafer) durante uma festa de ano novo. O local logo se torna palco de tensão para outros personagens presentes. Até agora, cinco episódios de Euphoria já estão no ar. O restante dos capítulos serão exibidos seguindo o cronograma normal, semanalmente, aos domingos.

Euphoria: como assistir à segunda temporada?

As duas temporadas de Euphoria estão disponíveis no streaming HBO Max. Com o acesso pago, a plataforma oferece algumas opções de assinatura: o "Mobile" dá direito a usar o serviço em celulares e tablets, e custa R$ 19,90 ao mês. Já o "Multitelas" disponibiliza o serviço em mais telas e para todos os dispositivos, como TVs, notebooks e smartphones, custando R$ 27,90 ao mês. Além do pacote mensal, é possível optar por três meses ou por um ano de serviço.

Euphoria: curiosidades sobre a segunda temporada

Zendaya assume um novo cargo

Nessa segunda temporada, Zendaya passa a integrar o time de produtores-executivos de Euphoria. O novo cargo se deu após o sucesso e destaque da atriz ao interpretar Rue, a personagem principal da série - papel que lhe rendeu um Emmy em 2020. Mesmo assumindo essa nova função, Zendaya revelou em entrevista ao New York Times que visa no futuro ocupar a cadeira de direção.

“Eu adoraria ser diretora, mas não sei quando isso vai acontecer. Sam (Levinson) sempre fala ‘te dou um ano para você dirigir alguma coisa’, e eu respondo ‘então você tem um ano para me ensinar’. Pessoalmente, não sei como seria, mas por enquanto estou gostando muito de ser produtora. Também gosto da ideia de um dia, talvez, poder fazer as coisas da forma como eu quero ver, com os papéis que eu quero para as mulheres pretas. Esse é um objetivo que me anima", disse.

Série mais comentada nas redes sociais

De acordo com a HBO, o primeiro episódio da segunda temporada foi o mais comentado nas redes sociais entre todas as série de TV já exibidas. O feito ultrapassou a final de Game of Thrones, que detinha o título. Ainda segundo a plataforma, o Brasil impulsionou esse acontecimento, entrando no ranking dos 15 países que mais buscaram por "Euphoria" durante as 24 horas após o episódio de estreia da nova temporada.

Personagem McKay não integra o elenco na segunda temporada

Para a surpresa de muitos, inclusive do ator Algee Smith, o personagem McKay não aparece nos novos episódios da série. Quando questionado sobre o corte, o ator revelou não saber o motivo. “Eu realmente não tenho certeza, para ser honesto. Acho que esta é uma pergunta que deve ser feita ao nosso criador [Sam Levinson, que dirige Euphoria], sobre como ele enxerga o rumo da história”, disse em entrevista ao site The Daily Beast.

Euphoria: assista ao trailer da segunda temporada

Tags