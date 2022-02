Pingo de Fortaleza celebra aniversário no Cantinho do Frango na sexta, 11

O cantor e compositor cearense Pingo de Fortaleza se apresenta no Cantinho do Frango, nesta sexta-feira, 11 de fevereiro, a partir das 19h30min

O cantor e compositor cearense Pingo e Fortaleza comemora seu aniversário com apresentação no Cantinho do Frango nesta sexta-feira, 11 de fevereiro. Evento começa às 19h30min.

Na data, ele traz um repertório de sucessos da sua carreira. Algumas das músicas serão “Aproveite o Dia”, “Noite Azul” e outras.

Além disso, o artista cantará canções do álbum “Além do Tempo Normal”. O disco, lançado no ano passado, tem 13 faixas, incluindo: “Para Minha Mãe Yemanjá”, “O Pai Que Carrego em Mim”, “Nos Caminhos de Anaximandro”, “De Um Tempo Mais Que Solar” e “Canção Pequena para Pacoti”.

A apresentação no Cantinho do Frango será acompanhada pela banda Prata 950, formada pelos músicos Mimi Rocha (guitarra), Ricardo Pinheiro (bateria) e Edmundo Júnior (baixo).

Todas as pessoas precisam apresentar comprovante de vacinação contra a covid-19. O couvert será de R$ 20.

Na sexta-feira, 11, ainda haverá apresentação do Dj Barry White no horário do almoço. No fim do dia, ocorre “A Hora Que O Galo Canta”, com uma seleção de LPs tocados pelo DJ Alan Morais.

Pingo de Fortaleza no Cantinho do Frango

Quando: sexta-feira, 11 de fevereiro, às 19h30min

Onde: no Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

Mais informações: no perfil do Instagram @cantinhodofrangodesde1994



