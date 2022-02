Cantora Betty Davis, uma das influentes vozes do funk, morre aos 77 anos

A cantora Betty Davis morreu nesta quarta-feira, 9 de fevereiro, aos 77 anos, de causas naturais. As informações foram confirmadas pelo portal estadunidense Rolling Stone.

“É com grande tristeza que eu compartilho a notícia da morte de Betty Davis, uma influenciadora da música multitalentosa e estrela do rock, cantora e compositora, além de ser um ícone da moda”, disse Danielle Maggio, sua amiga próxima e pesquisadora de etnomusicologia, em comunicado divulgado para a imprensa internacional.

“Acima de tudo, Betty era amiga, tia, sobrinha e membro amado da sua comunidade de Homestead, na Pensilvânia, e da comunidade mundial de amigos e fãs. Em momento a ser anunciado, faremos uma homenagem à sua personalidade bonita, ousada e impetuosa. Hoje nós apreciamos sua memória como a pessoa doce, atenciosa e reflexiva que ela era”, finalizou.

Funk, jazz e Miles Davis

Nascida com o nome de Betty Mabry em julho de 1945, a artista firmou sua carreira em meados da década de 1960. Na época, gravou músicas que viriam se tornar famosas nos anos posteriores.

Em sua discografia, há os álbuns de estúdio “Betty Davis” (1973), “They Say I’m Different” (1974) e “Nasty Gal” (1975). Entre suas canções mais populares, estão “Anti Love Song”, “If I’m In Luck I Might Get Picked Up”, “F.U.N.K” e “Walking Up The Road”.

A cantora foi um dos principais nomes do funk estadunidense, ritmo que surgiu nos anos 1960, quando músicos afro-americanos passaram a apresentar um gênero que misturava jazz, R&B e soul.

Betty ainda foi casada com o astro do jazz Miles Davis. Durante o período em que esteve casada, adotou o sobrenome “Davis” e permaneceu com esse nome pelo restante de sua vida.

Segundo pesquisadores musicais, Betty Davis é a responsável por apresentar o rock tocado na época ao ex-marido, que começaria a mesclar o ritmo ao jazz.

