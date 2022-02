Indicados ao Oscar 2022: lista completa divulgada hoje, 8

A 94ª edição do Oscar está marcada para acontecer no dia 27 de março, a partir das 22 horas (horário de Brasília), e será realizada no Dolby Theatre, em Hollywood, EUA. Os indicados da maior premiação de cinema do mundo serão revelados hoje, terça-feira (08/02), em uma lista que contempla filmes lançados de 1º de março a 31 de dezembro de 2021. Você pode conferir a lista completa neste mesmo link a partir das 10 horas.

As indicações serão divulgadas hoje, terça (08/02), a partir das 10 horas e 18 minutos (horário de Brasília), nas redes sociais da The Academy. O anúncio será feito pela atriz Tracee Ellis Ross e pelo ator Leslie Jordan, direto de Los Angeles, EUA.

Você pode assistir ao vivo direto do YouTube ou no player abaixo:

Indicados ao Oscar 2022: confira os favoritos

Oscar 2022: melhor filme

Os filmes Belfast e Ataque dos Cães são os favoritos para concorrer na premiação de Melhor Filme. A lista pode ser completada com filmes como King Richard: Criando Campeãs, Duna e Amor, Sublime Amor.

Oscar 2022: melhor direção

Jane Campion, Kenneth Branagh, Denis Villeneuve, Steven Spielberg e Paul Thomas Anderson

Oscar 2022: melhor atriz

Olivia Colman, Kristen Stewart, Lady Gaga e Nicole Kidman

Oscar 2022: melhor ator

Will Smith, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield e Denzel Washington

Oscar 2022: melhor atriz coadjuvante

Kirsten Dunst, Ariana DeBose e Caitríona Balfe

Oscar 2022: melhor ator coadjuvante

Kodi Smit-McPhee, Ciarán Hinds e Troy Kotsur

Oscar 2022: melhor filme internacional

Drive My Car, Flee, The Worst Person in the World, A Mão de Deus ou Um Herói



