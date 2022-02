K-pop: YG anuncia comeback do Bigbang e fim de contrato exclusivo com T.O.P

Quatro anos após o lançamento de sua última música, o Bigbang fará um comeback entre os meses de março e junho de 2022. As informações foram confirmadas pela YG Entertainment.

“Bigbang vai lançar uma nova música na primavera. O grupo já terminou de gravar sua nova música. Eles estão atualmente se preparando para gravar o videoclipe”, anunciou a agência.

O grupo de k-pop também passará por uma outra mudança: o integrante T.O.P finalizou seu contrato exclusivo com a empresa depois de 16 anos. “O contrato exclusivo de T.O.P com a YG terminou, e ele parte para uma variedade de novos desafios como artista e empresário”, explicou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Nós respeitamos a vontade de T.O.P de ampliar o escopo de suas atividades individuais para além das ações promocionais com o Bigbang, e ele chegou a um acordo de sucesso sobre isso com os outros membros”, finalizou. Apesar disso, a agência indicou que ele participará das atividades do grupo sempre que for possível.

O Bigbang é um grupo sul-coreano que estreou no mercado em 2006. Com quatro integrantes, G-Dragon, T.O.P, Taeyang e Daesung, eles têm uma carreira extensa com vários sucessos como “Bang Bang Bang”, “Fantastic Baby” e “Sober”.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Segunda temporada da audiossérie "Paciente 63" chega ao Spotify na terça, 8

Edmilson Filho estrelará série de comédia da HBO Max

Netflix: Série gravada em Quixadá terá Max Petterson e outros cearenses

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags