Oscar 2022: entenda o motivo de ausência de Lady Gaga ser surpreendente

Ao longo dos meses que antecedem o Oscar, outras premiações de cinema prévias vão, em maior ou menor grau, indicando caminhos que o maior principal da indústria audiovisual dos Estados Unidos poderá seguir. É por isso que a ausência da cantora Lady Gaga como indicada na categoria de Melhor Atriz por "Casa Gucci" foi uma grande surpresa. A artista foi a única das atrizes cotadas neste ano a conseguir indicações nos quatro principais prêmios prévios: BAFTA, Critics Choice, Globo de Ouro e SAG.

Para 2022, a disputa na categoria de Melhor Atriz estava aberta entre muitos nomes com possibilidade, mas parecia se afunilar para os nomes de Gaga, Olivia Colman ("A Filha Perdida"), Kristen Stewart ("Spencer"), Jessica Chastain ("Os Olhos de Tammy Faye") e Nicole Kidman ("Apresentando os Ricardos").

Com o desenrolar das premiações de crítica e de indústria, o nome de Gaga se fortaleceu, especialmente, após as principais concorrentes falharem em conseguir indicações ao SAG e ao BAFTA — o caso mais ruidoso tendo sido a ausência de Kristen Stewart no primeiro.

Os eventos listados são historicamente conhecidos por indicarem o lugar das obras e artistas postulantes ao Oscar na disputa. Mesmo que mais recentemente o Globo de Ouro tenha perdido relevância e que ele, junto do Critics Choice Awards, seja um prêmio entregue por críticos — ou seja, ambos não tem interferência direta na corrida —, tanto o BAFTA quando o SAG são premiações nas quais grande parte dos membros são, também, integrantes da Academia de Hollywood, que realiza o Oscar.

Se a disputa parecia aberta para todas, menos para Gaga, o anúncio das indicações provou o contrário. A lista final de atrizes indicadas terminou com a presença das outras quatro principais postulantes (Olivia Colman, Kristen Stewart, Jessica Chastain e Nicole Kidman) e da espanhola Penélope Cruz, por "Mães Paralelas".

Em uma análise mais geral das indicações, é possível arriscar que o filme "Casa Gucci" — dirigido por Ridley Scott e com nomes como Al Pacino e Jared Leto no elenco, todos já outrora premiados no Oscar — não agradou a maioria dos votantes da Academia, já que terminou somente com uma indicação, por Melhor Maquiagem e Cabelo.

Apesar da ausência, Gaga já é dona de um Oscar vencido em 2019, na categoria de Melhor Música, pelo hit "Shallow", de "Nasce Uma Estrela". No mesmo ano, ela havia sido indicada ao prêmio de Melhor Atriz pela performance no filme. Em 2016, a cantora levou a primeira indicação, também em Música, pela canção "Til It Happens to You".

Indicados ao Oscar 2022: lista completa

Filme do ano

Belfast



Coda



Não Olhe Pra Cima



Drive My Car



Duna



King Richard: Criando Campeãs



Licorice Pizza



O Beco do Pesadelo



Ataque dos Cães



Amor, Sublime Amor

Animação

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs. the Machines

Raya and the Lost Dragon

Filme internacional

Drive My Car (Japão)

Flee (Dinamarca)

The Hand of God (Italy)

Lunana: A Yak in the Classroom (Butão)

The Worst Person in the Word (Noruega)

Diretor

Jane Campion – The Power of The Dog



Steven Spielberg – Amor, Sublime Amor



Kenneth Branagh – Belfast



Ryusuke Hamaguchi – Drive My Car



Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Documentário

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing with Fire

Documentário curto

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Atriz principal

Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye



Olivia Colman – The Lost Daughter



Penélope Cruz – Parallel Mothers



Nicole Kidman – Being the Ricardos



Kristen Stewart – Spencer

Ator principal

Javier Bardem – Being the Ricardos



Andrew Garfield – tick, tick… BOOM!



Will Smith – King Richard: Criando Campeãs



Benedict Cumberbatch – Ataque dos Cães



Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth

Atriz coadjuvante

Jessie Buckley – The Lost Daughter

Ariana DeBose – Amor, Sublime Amor

Judi Dench – Belfast

Kirsten Dunst – Ataque dos Cães

Aunjanue Ellis – King Richard: Criando Campeãs

Ator coadjuvante

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – Coda

Jesse Plemons – Ataque dos Cães

J.K. Simmons – Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee – Ataque dos Cães

Figurino

Cruella – Jenny Beavan

Cyrano – Massimo Cantini Parrini e Jacqueline Durran

Duna – Jacqueline West e Robert Morgan

O Beco do Pesadelo – Luis Sequeira

Amor, Sublime Amor – Paul Tazewell

Som

Belfast – Denise Yarde, Simon Chase, James Mather e Niv Adiri

Duna – Mac Ruth, Mark Magini, Theo Green, Doug Hemphill e Ron Barlett

No Time to Die – Simon Hayes, Oliver Tarney, James Harrison, Paul Massey e Mark Taylor

Ataque dos Cães – Richard Flynn, Robert Mackenzie e Tara Webb

Amor, Sublime Amor – Tod A. Maitland, Gary Rydstrom, Brian Chumney, Andy Nelson e Shawn Murphy

Canção original

"Be Alive" – King Richard: Criando Campeãs

"Dos Oruguitas" – Encanto

"Down to Joy" – Belfast

"No Time to Die" – No Time to Die

"Somehow You Do" – Four Good Days

Trilha sonora original

Não Olhe Pra Cima – Nicholas Britell

Duna – Hans Zimmer

Encanto – Germaine Franco

Parallel Mothers – Alberto Iglesias

Ataque dos Cães – Jonny Greenwood

Edição

Não Olhe Pra Cima

Duna

King Richard: Criando Campeãs

Ataque dos Cães

Tick, Tick... Boom!

Efeitos visuais

Duna

Free Guy

No Time to Die

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

Maquiagem e penteado

Coming 2 America

Cruella

Duna

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci

Fotografia

Duna

O Beco do Pesadelo

Ataque dos Cães

The Tragedy of Macbeth

Amor, Sublime Amor

Direção de arte

Duna

O Beco do Pesadelo

Ataque dos Cães

The Tragedy of Macbeth



Amor, Sublime Amor

Roteiro adaptado

Coda – Siãn Heder

Drive My Car – Ryusuke Hamaguchi e Takamasa Oe

Duna – Jon Spaihts e Dennis Villeneuve e Eric Roth

The Lost Daughter – Maggie Gyllenhaal

Ataque dos Cães – Jane Campion

Roteiro original

Belfast – Kenneth Branagh

Não Olhe Pra Cima – Adam McKay, estória de Adam McKay e David Sirota

King Richard: Criando Campeãs – Zach Baylin

Licorice Pizza – Paul Thomas Anderson

The Worst Person in the World – Eskil Vogt e Joachim Trier

Curta-metragem animado

Affairs of the Art – Joanna Quinn e Les Mills

Bestia – Hugo Covarrubias e Tevo Díaz

Boxballet – Anton Dyakov

Robin Robin – Dan Ojari e Mikey Please

The Windshield Wiper – Alberto Mielgo e Leo Sanchez

Curta-metragem em live action

Ala Kachuu: Take and Run – Maria Brendle e Nadie Lüchinger

The Dress – Tadeusz Lysiak e Maciej Slesicki

The Long Goodbye – Aneil Karia e Riz Ahmed

On My Mind – Martin Strange-Hansen e Kim Magnusson

Please Hold – K.D. Dávila e Levin Menekse



