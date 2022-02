Netflix: Filme apresenta golpista do Tinder que se passava bilionário

O novo documentário da Netflix, "O golpista do Tinder", que estreou na última quarta-feira, 2, já está no Top 10 entre as produções mais vistas da plataforma nas últimas semanas. O filme, dirigido por Felicity Morris, é baseado em uma história real de um israelense que se passou por magnata e roubou mais de US$10 milhões de suas vítimas.

Shimon Hayut, de 31 anos, nasceu em Tel Aviv, Israel, e se passava pelo filho do bilionário russo-israelense Lev Leviev, um magnata de diamantes, para enganar mulheres. Seu esquema acontecia após dar "match" no Tinder. Ele conhecia as garotas, se passando por herdeiro de um bilionário russo. Depois, contava que estava sendo perseguido por rivais e pedia para usar o cartão de crédito das moças "para não ser rastreado". Dessa forma, ele roubou mais de US$10 milhões da vítimas.

Em 2011, Shimon teve que fugir do país natal após ser indiciado por fraude. Somente em 2015 ele foi preso por dar um golpe em três mulheres. Passados dois anos, o golpista foi solto. Mas em 2019 o homem foi condenado a 15 meses de prisão em Israel após ser detido com passaporte falso na Grécia. Porém, após cinco meses ganhou liberdade por "bom comportamento".

Shimon, que mantém seu perfil no Instagram ativo, publicou em seus Stories que dará sua própria versão dos fatos na próxima sexta-feira, 11. "Se eu fosse uma fraude, por que eu iria aparecer na Netflix? Quero dizer, eles deveriam ter me prendido quando ainda estavam filmando. É hora de as senhoras começarem a dizer a verdade", escreveu.

Confira o trailer do filme:

