Cover de Zé Ramalho, agricultor cearense é classificado no The Voice +

"Um cearense, agricultor e apaixonado pela música!". É assim que Walter Silva — conhecido artisticamente como Walter Ramalho — se define. Natural de Custódio, zona rural de Quixadá, o cearense que atua como cover do cantor Zé Ramalho foi classificado para a próxima fase do programa The Voice + no último domingo, 6.

Walter Ramalho interpretou a canção "Entre a Serpente e a Estrela (Amarillo By Morning)", eternizada na voz do paraibano. Aos 66 anos, o cover de Zé Ramalho encantou Carlinhos Brown e Ludmila, que viraram as cadeiras para o cearense. Walter escolheu o time de Brown para seguir na disputa no programa que valoriza talentos que possuem mais de 50 anos de idade.

Aos 8 anos de idade, Walter iniciou sua relação com a música. Hoje, o agricultor e artista se apresenta no Ceará cantando sucessos de Zé Ramalho e um repertório diversificado. Em 2021, o cearense de Bela Cruz Giuliano Eriston foi campeão na final do The Voice Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Walter Silva (@walter.ramalhodosertao)

