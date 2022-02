Amava Nada: Lucas Lucco lança clipe inédito com Marília Mendonça

O artista lançou a música "Amava Nada", parceria com Marília Mendonça, em todas as plataformas digitais

Lucas Lucco lançou a música e o videoclipe de “Amava Nada”, uma parceria com Marília Mendonça (1995 - 2021). Canção, que está disponível em todas as plataformas digitais, faz parte da terceira temporada do projeto audiovisual “Rolê Diferenciado”.

A letra foi escrita pelo cantor sertanejo e pelos compositores Samuel Deolli e Edu Moura. A temática trata de um casal que está se separando. “Se a sua vida for com ela/ só me avisa pra eu cancelar nossos planos, e parar de sonhar com os nossos meninos brincando/ Imagina a bagunça que a gente faria na casa dos sonhos”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas redes sociais, o artista escreveu: “Gente, tô muito emocionado, tô recebendo muitas mensagens falando de ‘Amava Nada’. Acho que as pessoas estão conseguindo sentir a mesma energia que eu senti gravando ao vivo ao lado da Marília”.

“Não tenho palavras pra descrever o quanto tô feliz por ter eternizado essa música ao lado dessa estrela”, emocionou-se em publicação no seu perfil do Twitter. Essa foi a primeira parceria de Lucas Lucco com Marília Mendonça, que faleceu no fim do ano passado em um acidente de avião.

O artista é um dos mais populares do meio sertanejo atual, com músicas como “Batom Vermelho”, “Amor de Fone”, “Pra Te Fazer Lembrar” e “11 Vidas”.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Rodger Rogério celebra aniversário com show no Cantinho do Frango

Harry Styles grava clipe para música de novo álbum, afirma site

Kanye West questiona Kim Kardashian sobre exposição da filha no TikTok

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags