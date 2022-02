10 músicas para o fim de semana; de Luan Santana a Jennifer Lopez

Luan Santana, Jennifer Lopez, Maluma e Pedro Sampaio são alguns dos artistas que prometem movimentar o fim de semana com seus novos lançamentos musicais. Tem a estreia da primeira parte do DVD "Luan City", trilha sonora do filme "Marry Me", lançamento do álbum "Chama meu nome", entre outras novidades. Confira a seleção completa do Vida&Arte:

1. Luan Santana - Luan City

Luan Santana lançou a primeira parte do DVD "Luan City". Intitulada "Avenida Amarildo Santana”, essa parte traz as músicas “Abalo Emocional”, “Me Usa” e “Seu Doutor”. O DVD foi gravado em 2021 na Vila Itororó, patrimônio cultural de SP.

Clique aqui para ouvir no Spotify

2. Jennifer Lopez e Maluma - Marry Me



Jennifer Lopez e Maluma são os protagonistas da nova comédia romântica "Marry Me". Além de atuar na trama, os artista fizeram parte da trilha sonora, intitulada também "Marry Me", que inclui pop latino e reggaeton.

Clique aqui para ouvir no Spotify

3. Pedro Sampaio - Chama Meu Nome

Pedro Sampaio lançou seu primeiro álbum de estúdio, intitulado "Chama Meu Nome". O disco reúne diversos sucessos, como "Galopa", além de feats com Anitta, Luisa Sonza, Ferrugem, Zé Vaqueiro, MC Don Juan, MC Pedrinho, entre outros.

Clique aqui para ouvir no Spotify

4. Enrique Iglesias e Myke Towers - Te Fuiste



Enrique Iglesias lançou um novo videoclipe para "Te Fuiste" com o artista urbano porto-riquenho Myke Towers. A canção faz parte do último álbum de Enrique, "Final Vol. 1". Dirigido por Marlon Peña, o vídeo oficial da balada pop urbana de Enrique & Myke foi gravado em Miami.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

5. Mari Fernandez e Felipe Amorim - Hoje eu vou te usar

Depois do recém-lançado EP “Pra Lascar o Coração Vol.2”, Mari Fernandez apresenta agora seu novo single “Hoje Eu Vou Te Usar”, um feat com o cantor e compositor Felipe Amorim. A música conta com um clipe já está disponível no YouTube.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

6. Rosalía - Saoko



Enquanto ainda não saiu a data de lançamento do novo álbum de Rosalía, o "Motomami", a cantora espanhola continua lançando singles. A nova música da artista se chama "Saoko" e conta com um clipe com corrida de motos clandestina.



Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

7. Di Ferrero e Vitor Kley- Intensamente



O rock está ganhando destaque e Di Ferrero aproveitou a volta do movimento para lançar "Intensamente", em parceria com Vitor Kley. A faixa foi uma das primeiras que Di Ferrero escreveu nessa nova fase da carreira em que se prepara para lançar seu primeiro álbum solo.



Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

8. Doja Cat - Get Into It (Yuh)



Doja Cat surpreendeu os fãs ao lançar o clipe de "Get Into It (Yuh)". A faixa faz parte do seu último álbum "Planet Her".



Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

9. Maiara e Maraísa - Você Vai Ver



Maiara e Maraísa fizeram uma regravação do hit "Você Vai Ver", de Zezé Di Camargo & Luciano, lançado em 1994. A faixa faz parte da trilha sonora da nova novela das seis da Globo, “Além da Ilusão”, que estreia na próxima segunda-feira, 07 de fevereiro.

Clique aqui para ouvir no YouTube

10. Zé Pi - Lumina



O cantor, compositor e músico Zé Pi lança “Lumina”, clipe agraciado pelo edital da Lei Aldir Blanc. “Compus esta música vislumbrando um encontro entre duas almas, o encontro só aconteceu nos meus sonhos”, conta ele. Filmado na Fazenda Serrinha, em Bragança Paulista, o vídeo conta com a participação da atriz Natália Coutinho. “Existem encontros que só acontecem em nossos sonhos, mas são tão reais quanto os que experenciamos quando estamos acordados”, afirma Zé Pi.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

