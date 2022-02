Rodger Rogério celebra aniversário com show no Cantinho do Frango

Rodger Rogério se apresenta no sábado, 5 de fevereiro, às 17h30min, com o show "78 Rotações em Volta do Sol"

O cantor e compositor cearense Rodger Rogério comemorou seus 78 anos no último dia 28 de janeiro. E, para celebrar a data, o artista apresenta o show “78 Rotações em Volta do Sol” neste sábado, 5 de fevereiro.

No repertório, haverá algumas de suas músicas mais famosas, como “Ponta do Lápis”, gravada por Ney Matogrosso, além de “Falando da Vida” e “Retrato Marrom”.

Também cantará canções de seu EP recente, o “Velho Menino” (2019). Disco é composto por cinco faixas: “As Deusas D’Iracema”, “Velho Menino”, “Descompassos”, “Uma Canção a Mais” e “Jeri Paradiso”.

Na data, o cantor cearense Vitoriano, que realizou o projeto “Vitoriano e Rodger Convidam”, em parceria com Rodger Rogério, também estará presente para fazer uma participação especial.

O artista da geração do Pessoal do Ceará ainda estará acompanhado por Mimi Rocha na guitarra e Hérlon Robson no teclado.

O evento acontece a partir das 17h30min, no Cantinho do Frango. O couvert para os presentes será de R$ 18.

78 Rotações em Volta do Sol

Quando: sábado, 5 de fevereiro, às 17h30min

Onde: no Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

Quanto: R$ 18

Mais informações: no Instagram @cantinhodofrangodesde1994



