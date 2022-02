Harry Styles grava clipe para música de novo álbum, afirma site

De acordo com o portal britânico The Sun, Harry Styles está no processo de gravação do videoclipe junto com os responsáveis pela produção de "Watermelon Sugar"

Harry Styles está preparando um videoclipe para seu próximo álbum, afirmou o portal britânico The Sun. De acordo com o tabloide, o artista está no Reino Unido gravando um clipe que conta com os mesmos diretores de “Watermelon Sugar”.

“Harry está gravando um videoclipe em Londres pelos próximos dias. As gravações são secretas, e as informações disseminadas são somente as necessárias. As gravações foram marcadas para três dias. É algo bem ambicioso”, indica uma fonte, que não teve sua identidade revelada pelo The Sun.

Conteúdo terá direção de Bradley & Pablo. “Harry está usando uma fórmula testada, já que ele convocou os cérebros por trás de ‘Watermelon Sugar’ para gravar”. O tabloide já havia informado que Harry Styles planeja lançar o próximo álbum em breve, ainda neste ano.

Seu último disco “Fine Line” teve outros hits como “Lights Up”, “Falling”, “Adore You”, “Golden” e “Treat People With Kindness”. Devido à pandemia, ele adiou sua turnê internacional, mas passará pelo Brasil em dezembro de 2022.



