Kanye West questiona Kim Kardashian sobre exposição da filha no TikTok

Kim Kardashian e Kanye West estão separados desde o fim do ano passado e, em poucos meses, já passaram por alguns conflitos públicos. Nesta sexta-feira, 4 de fevereiro, o rapper estadunidense questionou a ex-mulher sobre a exposição da filha North, de 8 anos, nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, publicou uma foto da criança com a legenda: “Esse é meu primeiro divórcio, então eu preciso saber. O que eu devo fazer em relação à minha filha sendo colocada no TikTok contra minha vontade?”.

Nos comentários mais curtidos da publicação, pessoas recomendam que ele apague a imagem e procure os advogados. “Deixe o que é privado para si mesmo e fale com seus advogados, não a internet”, disse um usuário.

Kim Kardashian e Kanye West - que mudou seu nome oficialmente para “Ye” - têm outros três filhos juntos: Saint, de 6 anos, Chicago, de 4, e Psalm, de 2.

Em uma das situações recentes, o artista criticou a ex-mulher por não ter lhe chamado para a festa de aniversário de Chicago e usou as redes sociais para falar sobre o assunto.



