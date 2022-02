Ludmilla compra nova mansão e celebra: "nunca desista dos seus sonhos"

Segundo a Quem, a nova casa da cantora está localizada no condomínio Alphaville no Rio de Janeiro

Ludmilla usou as redes sociais nesta terça-feira, 1º de janeiro, para anunciar a compra de uma nova mansão. A cantora explicou que sonhava em morar no condomínio onde fica sua nova residência e finalmente conquistou seu objetivo.

"Eu falei que ia morar nesse condomínio e corri atrás disso. Vivendo pra realizar todos os meus sonhos, feliz demais por realizar mais esse, a mãe tá de mansão nova, nunca desista dos seus sonhos. Deus promete, Deus cumpre", escreveu no Instagram.

Sobre o assunto Atriz italiana Monica Vitti, musa de Antonioni, morre aos 90 anos

Maria Clara Gueiros é contratada pela HBO e deixa Globo após 21 anos

Após comentário polêmico sobre Holocausto, Whoopi Goldberg se desculpa

NFT: museu pioneiro dedicado à arte digital é inaugurado

"Coleção valiosa": Instituto Sérvulo Esmeraldo realiza projeto com acervo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na foto divulgada pela artista, é possível ver a fachada da mansão. De acordo com a Quem, a residência está localizada no condomínio Alphaville, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O condomínio tem mais de 660.000 m², sendo 120.000 m² de área verde, e disponibiliza aos moradores um clube exclusivo com piscinas, saunas, espaço fitness, quadra de tênis, quadra de esportes, campo de futebol e salão de festas. Os imóveis variam de R$ 5 a 20 milhões.

A antiga mansão de Ludmilla estava localizada no bairro Jardim Guanabara, na Ilha do Governador. A casa da cantora já tinha viralizado nas redes sociais por conta da piscina vermelha que serviu de cenário para suas lives no início da pandemia em 2020.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.



Tags