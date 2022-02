Maria Clara Gueiros é contratada pela HBO e deixa Globo após 21 anos

Após 21 anos na TV Globo, Maria Clara Gueiros deixou o contrato exclusivo para atuar em série da HBO Max. A atriz está atualmente participando da novela das seis "Nos Tempos do Imperador". Agora, ela irá integrar o elenco de "No Mundo da Luna".

As gravações para a nova série da HBO Max devem começar já nesta semana, de acordo com o site Notícias da TV. A produção é baseada no livro homônimo de Carina Rissi e Maria Clara irá atuar em um papel com tom mais cômico.

A obra conta a história de Luna, uma jornalista recém-formada que passa por problemas na vida profissional e amorosa. Ela descobre uma traição do namorado e ao mesmo tempo precisa lidar com um chefe nada agradável. Até que uma nova responsabilidade no emprego faz com que sua vida mude completamente.

Aos 56 anos, Maria Clara é conhecida principalmente por sua participação no "Zorra Total", onde viralizou os bordões "Vem cá, te conheço?" ou "Chupa essa manga!". Ela estreou na TV Globo com a novela "O Clone (2001)", mas seu primeiro papel de destaque veio com "Beleza Pura" (2008). A artista também integrou o elenco de "Caras e Bocas" (2009), "Insensato Coração" (2011), "Lado a Lado" (2012) e "Babilônia" (2015).

Outros artistas que passaram pela TV Globo também irão integrar outras produções da HBO Max. Camila Queiroz e Klebber Toledo serão os protagonistas do filme baseado na obra "Procura-se Um Marido", escrito também por Carina Rissi.

