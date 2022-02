"Coleção valiosa": Instituto Sérvulo Esmeraldo realiza projeto com acervo

Dando destaque às obras de Sérvulo Esmeraldo, o Instituto que leva o mesmo nome do artista utiliza o acervo deixado por ele para criar o Projeto de Implantação do Acervo Documental de Sérvulo Esmeraldo. O objetivo é garantir a organização, preservação e divulgação das criações do cearense que marcou a arte contemporânea nacional e internacional.

Nascido no Crato, Esmeraldo deixou mais de 10 mil documentos gráficos, fotografias, maquetes de esculturas e joias, matrizes de gravura, correspondências, entre outros materiais de grande importância para a difusão do seu trabalho e da arte contemporânea nacional e internacional. Além de organizar, preservar e divulgar esses itens, o Projeto de Implantação do Acervo Documental busca sistematizar as informações a partir de um banco de dados no site do ISE, de modo a garantir maior acessibilidade dessas informações ao público em geral.

“Trata-se de uma coleção valiosa, que inclui históricos das esculturas públicas em Fortaleza – contendo primeiros estudos, projetos, orçamentos, fotos da construção, notícias na imprensa, maquetes; além de projetos de obras inéditos, estudos, cadernos de desenhos, documentos textuais, correspondências profissionais e pessoais, recortes de imprensa, dossiê da produção em joias, histórico de exposições, enfim, um arsenal de informações incomensuráveis”, relata Dodora Guimarães, presidente do Instituto Sérvulo Esmeraldo, curadora e esposa do artista, com quem foi casada por 36 anos.

“Colecionador de imagens – desde a infância no Crato, em Fortaleza, São Paulo ou Paris – Sérvulo Esmeraldo foi um humanista, um cidadão atento à valorização da cultura e do conhecimento. O acervo documental em questão testemunha estas e outras peculiaridades do artista nascido no Crato, no Cariri cearense, que por força do seu trabalho firmou-se como um dos grandes nomes da arte contemporânea no cenário nacional e internacional”, afirma Dodora.

