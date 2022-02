Atriz italiana Monica Vitti, musa de Antonioni, morre aos 90 anos

A artista atuou na trilogia "A Aventura", "A Noite" e "O Eclipse". Monica havia sido diagnosticada com Mal de Alzheimer.

A atriz italiana Monica Vitti, musa de seu compatriota Michelangelo Antonioni, morreu aos 90 anos, informou nesta quarta-feira o ministro da Cultura italiano, Dario Franceschini. A intérprete atuou na trilogia "A Aventura" (1960), "A Noite" (1961), "O Eclipse" (1962), um marco na história do cinema europeu.

"Adeus Monica Vitti, adeus à rainha do cinema italiano. Hoje é um dia verdadeiramente triste, morre uma grande artista e uma grande italiana", escreveu o ministro em um comunicado depois de recordar a longa carreira da atriz, tanto em comédias como dramas. A italiana foi homenageada com o Leão de Ouro honorário pela carreira no Festival de Veneza de 1995.

Sobre o assunto Pam & Tommy: escândalo sexual dos anos 1990 vira série no Star+

Novo filme da Netflix retrata relação entre Anne Frank e sua melhor amiga

Isaac Bardavid, dublador de Wolverine e Freddy Krueger, morre aos 90 anos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A causa da morte não foi divulgada. A atriz, porém, já estava longe da vida pública desde 2001. Ela foi diagnosticada com Mal de Alzheimer.

Indicada ao prêmio BAFTA pelo longa "A Aventura", Monica também ganhou, em 1983, o prêmio de melhor atriz no Festival de Berlim por "Flirt".

Tags