HBO Max em fevereiro: veja lançamentos de filmes e séries no streaming

O HBO Max anunciou todos os títulos que chegarão ao seu catálogo em fevereiro. Com mais de 60 filmes e séries, um dos destaques é “Kimi: Alguém Está Escutando”, suspense protagonizado por Zoë Kravitz.

Angela Childs trabalha no ramo da tecnologia e sofre com agorafobia, um transtorno que causa ansiedade e medo excessivos em lugares abertos e multidões. Mas ela descobre evidências de um crime violento em um servidor. Por isso, precisa passar por muitos trâmites burocráticos que a obrigam a sair de casa.

Também haverá o lançamento da minissérie “Quem Era Ela”, baseada no romance homônimo de J.P Delaney. Trama foca em duas histórias diferentes em momentos distintos, mas que se conectam apenas por uma situação.

Emma, no passado, e Jane, no presente, queriam uma vida nova e decidiram se mudar para uma casa em Londres. Elas, entretanto, descobrem segredos daquele lar e enfrentam situações ameaçadoras com o proprietário.

Muitos filmes também estarão disponíveis durante o mês, como “Amor e Outras Drogas”, “Aquamen”, “Boneco do Mal 2”, “Hotel Transilvânia”, “Miss Simpatia”, “O Grande Truque” e “Stuart Little”.

Já entre as séries, um dos títulos será “Loiter Squad”, programa de esquetes produzido pelo Odd Future, coletivo de hip hop. Eles exploram dilemas morais, fazem sátiras e questionam os limites do absurdo.

Para os fãs de anime, três produções chegarão ao catálogo. São elas: “Bleach”, “Death Note” e “Cavaleiros do Zodíaco: A Lenda do Santuário”.

Lançamentos do HBO Max

Destaques

- Kimi: Alguém Está Escutando

- Raised By Wolves (temporada 2)

- My Brilliant Friend (temporada 3)

- Quem Era Ela

- Namorando em Nova York

Novela

- My Sassy Girl

Filmes

- 12 Órfãos Poderosos

- A Autópsia

- Amor e Outras Drogas

- Amor En Polvo

- Aquamen

- Blast Beat: Um Sonho na América

- Boneco do Mal 2

- Demolidor: O Homem Sem Medo

- Destruição Final: O Último Refúgio

- Erin Brockovich: Uma Mulher de Talento

- Hotel Transilvânia

- Joel Bell

- Jovens Corações

- Los Angeles: Cidade Proibida

- Mestre do Disfarce

- Miss Simpatia

- Nossas Meninas

- O Grande Truque

- Operação Portugal

- Pode Guardar um Segredo?

- Possessor

- Sexu, Pudor e Lágrimas 2

- Stuart Little

- The Racer

- Todos Se Van

- Uma Vez Por Ano, Não Faz Mal

Anime

- Bleach

- Death Note

- Os Cavaleiros do Zodíaco: A Lenda do Santuário

Séries

- A Faxineira

- Loiter Squad

- The Mopes

- Uma Turma Genial

Novas temporadas

- Animal Kingdom (temporada 3)

- B Positive (temporada 2)

- Cara a Cara (temporada 2)

- Drama Total Kids (temporada 3)

- Last Week Tonight With John Oliver (temporada 9)

- Madagascar a Little Wild (temporada 2)

- Mucha Lucha (temporadas 2 e 3)

- Pintando com John (temporada 2)

- Quase Nunca (temporada 2)

- Yabba Dabba Dinosaurs (temporada 2)

Animações

- Ben 10 Ultimate Alien

- Irmão do Jorel: Especial de Carnaval

- Laboratório Submarino 2021

- Looney Tunes Cartoons: novos episódios

- Meu Amigo da Escola é Um Macaco

- Ninja Express

- O Acampamento de Lazlo

- Pistas de Blue & Você

- Poderosas Magiespadas

- Tiny Toon Adventures

- Trollstopia (novos episódios)

Documentários

- And Just Like That… O Documentário

- Bilardo

- Carloke King & James Taylor: JUst Call Out My Name

- Reze, Obedeça, Mate

- The Invisible Plot



