Pam & Tommy: escândalo sexual dos anos 1990 vira série no Star+

A minissérie “Pam & Tommy”, que estreia nesta quarta-feira, 2 de fevereiro, no Star+, já recebeu uma aprovação de 85% entre os críticos do portal Rotten Tomatoes. A produção original da plataforma de streaming é baseada na história do casal Pamela Anderson e Tommy Lee.

A atriz de “S.O.S Malibu” e o baterista da banda Mötley Crüe se conheceram em uma festa e, pouco tempo depois, estavam casados. Os dois se tornaram um assunto recorrente entre tabloides e outros meios da mídia por causa de suas vidas consideradas polêmicas.

Em um determinado dia, um eletricista fez uma reforma na mansão do casal, mas não foi pago, porque o astro do rock acreditava que o trabalho não tinha sido feito de maneira correta.

Disposto a se vingar, o profissional roubou um cofre da garagem dos dois que tinha, dentre vários objetos, uma fita VHS com registros de cenas íntimas entre Pamela e Tommy. As gravações tomaram conta da internet no fim dos anos 1990, quando o meio digital ainda era incipiente.

A minissérie terá oito episódios e vai explorar alguns temas atuais, como os limites da privacidade, a fama e as consequências da tecnologia.

Produção será protagonizada por Lily James (“Yesterday”), Sebastian Stan (“Falcão e o Soldado Invernal”) e Seth Rogen (“Casal Improvável”). Direção é de Craig Gispeille (“Cruella”).



