Rapper Don L e filme "Cabeça de Nêgo" vencem categorias no prêmio APCA

Os cearenses Don L e Déo Cardoso venceram, respectivamente, as categorias "Artista do Ano" e "Melhor Filme", no prêmio APCA

Cearenses marcaram presença entre os vencedores do prêmio APCA, concedido todos os anos pela Associação Paulista de Críticos de Artes nas mais diversas linguagens artísticas. Os ganhadores foram anunciados na segunda-feira, 31 de janeiro.

O longa-metragem “Cabeça de Nêgo”, dirigido e roteirizado por Déo Cardoso, venceu na categoria “Melhor Filme”. Na história, Saulo, é um adolescente que tenta trazer mudanças para sua escola depois de ler um livro dos Panteras Negras, organização urbana e política que surgiu nos Estados Unidos, na década de 1960, em prol da luta pelos direitos dos afro-americanos.

Mas ele enfrenta conflitos com colegas e professores por causa da tentativa de transformação. Ao reagir a um insulto racista, é expulso da escola, porém, decide permanecer no local. Sua imposição gera uma mobilização entre os estudantes. Obra está disponível no Globoplay.

Outro cearense premiado foi Don L, na categoria “Artista do Ano”, por causa do lançamento do disco “Roteiro pra Aïnouz (vol.2)”. Em suas músicas, mistura soul, trap, rap e MPB para falar sobre a história e as memórias que marcam as vivências brasileiras.

Entre as canções que compõem o álbum, estão “Vila Rica”, “Pânico de Nada”, “Primavera”, “Pela Boca”, “Trilha Pra Uma Nova Vida”, “Pânico de Nada” e outras.

Já “Terra em Transe”, que venceu “Melhor Fotografia”, expôes 600 fotos e 60 fotógrafos. Ação fez parte da I Edição do Fotofestival Solar, que aborda a pandemia e seus impactos na vida do brasileiro. Exposição esteve em cartaz no Museu Afro Brasil no Ibiraquera, em uma realização do Fotofestival Solar em parceria com a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará.

Vencedores do prêmio APCA

Arquitetura

- Homenagem pelo Conjunto da Obra: Joan Villà.

- Gestão Cultural: Miriam Lerner, Giancarlo Latorraca e equipe (organização social A Casa - Museu de Artes e Artefatos Brasileiros frente ao Museu da Casa Brasileira, gestão 2008/2021)

- Ativismo Urbano: Movimento Parque Augusta

Artes Visuais

- Exposição Nacional: Tunga, Conjunções Magnéticas - Itaú Cultural/Instituto Tomie Ohtake.

- Retrospectiva: Lygia Clark (1920-1988) 100 anos - Pinakotheke Cultural

- Pesquisa/ Memória: Jaider Esbell (1979-2021)

- Exposição Internacional: Ideias - O legado de Giorgio Morandi CCBB

- Fotografia: Terra em Transe no Museu Afro Brasil (600 imagens de 60 fotógrafos)

- Percurso Visual: Rita Lee no MIS

Cinema

- Melhor Filme: “Cabeça De Nêgo”, de Déo Cardoso

- Melhor Direção: Madiano Marcheti, por “Madalena”

- Melhor Elenco: Intérpretes de “Marighella”

- Melhor Fotografia: Gustavo Habda, por "Veneza" e "Acqua Movie"

- Melhor Documentário: "A Última Floresta", de Luiz Bolognesi

Dança

- Espetáculo Presencial: "ou 9 ou 80", Clarín Cia de Dança

- EspetáculoNnão Presencial: "Janela 43", GRUA - Gentlemen de Rua

- Coreografia/ Criação: "Aldeias Mortas", Márcio Filho, Balé da Cidade de São Paulo

- Interpretação: Mauricio de Oliveira, Laboratório Siameses, por "Da Natureza da Besta"

- Prêmio Técnico Ana Bottosso, Beatriz Gabriel, Danila Bustamante, Fábio Pazitto e Vic von Poser, Captação e Edição de Video de "SCinestesia", Cia de Danças de Diadema

- Projeto/ Programa/ Difusão/ Memória: Série de Videos para o Mês do Patrimônio Histórico Cultural, Cia Jovem de Dança de Jundiaí

- Grande Prêmio da Crítica: Décio Otero e Marika Gidali, pelos 50 Anos do Ballet Stagium

Literatura

- Romance: Diga que não me conhece - Flávio Cafiero (Todavia)

- Contos: Erva brava - Paulliny Tort (Fósforo)

- Poesia: Risque esta palavra - Ana Martins Marques (Companhia das Letras)

- Tradução: Cantos, de Giacomo Leopardi, por Álvaro A. Antunes (Editora 34)

- Biografia: João Cabral de Melo Neto: uma biografia - Ivan Marques (Todavia)

- Ensaio: A vida nunca mais será a mesma - Adriana Negreiros (Objetiva)

- Infantil: O mar de Manu - Cidinha da Silva (Autêntica)

Música Popular

- Artista do Ano: rapper cearense Don L, pelo disco "Roteiro Pra Aïnouz, Vol. 2"

- Disco do Ano: "Delta Estácio Blues", segundo álbum solo de Juçara Marçal

- Artista Revelação: Marina Sena pelo disco "De Primeira"

Rádio

- Prêmio Especial do Júri: Rádio Cultura Brasil (AM, FM e Portal TV Cultura)

- Melhor Podcast: "Paciente 63", com Mel Lisboa e Seu Jorge (Spotify).

- Melhor Produção: Emanuel Bomfim e Leandro Cacossi, pelo programa "Fim de Tarde Eldorado" (Portal e Rádio Eldorado FM, Spotify, Google Podcasts e outros)

- Melhor Apresentação: Danilo Gobatto - "Antenados" (Rádio Bandeirantes, Portal Band, YouTube, Spotify e outros)

- Destaque em Cultura: João Marcello Bôscoli, pelo "Contraponto" (Rádio Cultura Brasil - AM, FM e Portal TV Cultura)

Teatro

- Presencial: Sueño (Dramaturgia e direção de Newton Moreno)

- Virtual: As Aves da Noite (Dramaturgia de Hilda Hilst. Direção de Hugo Coelho) e Desfazenda - Me Enterrem Fora Desse Lugar (Cia O Bonde. Dramaturgia de Lucas Moura. Direção de Roberta Estrela D´Alva)

- Prêmio Novas Propostas Cênicas: Estilhaços da Janela Fervem no Céu da Minha Boca (Coletivo A Digna. Dramaturgia de Victor Nóvoa. Direção de Eliana Monteiro)

- Prêmio Especial: Livro Teatro de Grupo na Cidade de São Paulo e na Grande São Paulo, organizado por Alexandre Mate e Marcio Aquiles, com a criação do selo Lucias em homenagem a Lúcia Camargo

- Prêmio Especial: Mariana Muniz

Teatro Infanto-juvenil

- Melhor Projeto Híbrido de pesquisa em Teatro-Educação: “Eduka”, de Banda Mirim

- Melhor peça-filme (ou experimento cênico digital): “Quase Verdade”, de Cia Los Lobos Bobos

- Melhor elenco: “Meu Reino Por Um Cavalo”, de Cia Vagalum Tum Tum: Edgar Bustamante; Tatiana Thomé; Christiane Galvan; Val Pires; Demian Pinto; Theófila Lima; Alexandre Maldonado; Jhuann Scharrye

- Melhor Direção: Cris Lozano, pela Trilogia audiovisual Paisagens Antes do Fim/Cia la Leche

- Prêmio de valorização de espetáculos em territórios periféricos da cidade: “Sankofa”, de Bando Jaçanã

Televisão

- Ator: Juan Paiva (Um Lugar ao Sol/ TV Globo)

- Atriz: Leticia Colin (Onde Está Meu Coração/ Globoplay) e Paula Cohen (Nos Tempos do Imperador/ TV Globo)

- Novela: Nos Tempos do Imperador (TV Globo)

- Especial/ Documentário: Missão Cabul (Roberto Cabrini - Record TV)

- Seriado/ Minissérie: Passaporte para Liberdade (TV Globo/ Sony Pictures TV/ Floresta)



