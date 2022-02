Curso básico de teatro do TJA está com inscrições abertas

As inscrições do Curso Princípios Básicos de Teatro (CPBT), do Theatro José de Alencar, recebe inscrições até dia 24 de fevereiro

O Theatro José de Alencar abriu inscrições para o Curso Princípios Básicos de Teatro nesta terça-feira, 1º de fevereiro. No total, haverá 210 vagas, com divisão de 70 pessoas por turma.

As aulas acontecerão em turnos: pela manhã, com Juliana Veras; pela tarde, com Joca Andrade; e pela noite, com Neidinha Castelo Branco. Os interessados para os grupos diurnos devem ter acima de 15 anos, já os inscritos no curso noturno devem ter acima de 18 anos.

A carga horária de 365 horas será dividida em quatro módulos: “Arte e Cidadania”, “Introdução à Arte de Representar”, “Introdução à História do Teatro” e “Pesquisa e Montagem de Espetáculo”.

As inscrições acontecem presencialmente no TJA e exigem documentos como comprovante de vacinação. A taxa, aceita somente em espécie, é de R$ 65. Após isso, não haverá cobrança de mensalidade.

Curso Princípios Básicos do Teatro

Quando: até 24 de fevereiro ou até as vagas serem totalmente preenchidas; atendimento de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 12 horas e das 14h às 17 horas

Onde: no Theatro José de Alencar - anexo Cena (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Mais informações: (85) 3101-2583 / 3101-2586 ou no site do TJA



