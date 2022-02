Projeto Anima Ceará é contemplado no edital Oi Futuro

Voltado para o mercado da animação, game e web, o Anima Ceará foi o projeto contemplado no Estado no 17º Programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados. O evento integra a programação do Centro Cultural Oi Futuro, no Rio de Janeiro, ao longo de 2022 e 2023.



O anúncio dos selecionados faz parte das ações comemorativas dos 20 anos do Oi Futuro, instituto de inovação e criatividade para impacto social da Oi. Nesta edição, 22 projetos de sete estados foram selecionados pelo programa, que destina recursos para financiamento total ou parcial de planos de diversas naturezas artísticas — festivais, espetáculos, exposições, performances e outras manifestações criativas — aprovados em leis estaduais e municipais de incentivo à cultura.



Festival de Animação, Game e Web que fomenta troca de experiências entre público de animação, games e novas mídias é contemplado por edital Oi Futuro (Foto: FAM/ Divulgação)



O Anima Ceará tem o objetivo de levar ao público e profissionais do ramo da animação uma mostra da produção desses setores no País, visando a inter-relação entre os produtores e realizadores e a promoção de novos talentos na área. Com sua primeira edição realizada em 2018, o projeto foi criado a partir da tradição do Ceará na produção do cinema de animação, principalmente no Núcleo de Cinema de Animação da Casa Amarela Eusélio Oliveira da Universidade Federal do Ceará.

Além do Anima Ceará, entre os projetos selecionados se destacam: Semana Preta de 22 (RJ), Festival Brasil: Avenida de Possibilidades (RJ), Radioca (BA), Favela Sounds (DF) e Latinidades (DF).

