Felipe Neto desabafa após passar noite sem dormir por causa de ansiedade

Depois de furar a orelha e colocar um brinco, Felipe Neto desabafou nas redes sociais porque não conseguiu dormir. “Não consegui dormir um segundo. Minha ansiedade ativou nível Megazord por causa do medo de virar no travesseiro e machucar a orelha”, escreveu em stories no seu Instagram.

Há alguns meses, o youtuber compartilha algumas de suas experiências com crises de ansiedade e de pânico. Em um dos casos mais recentes, chegou ao aeroporto para uma viagem com outros influenciadores digitais e não conseguiu sair do carro.

“Quero muito prometer pra vocês que, quando eu estiver mal, vou falar que estou mal. Vou explicar pra vocês as coisas que acontecem comigo. Não consegui sair do carro e, quando pensei em voltar pra casa, eu desisti da viagem. Imediatamente aquela sensação de estar se afogando aliviou quando pensei na possibilidade de não ir e voltar pra casa”, explicou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo ele, seu objetivo é intensificar o tratamento com a terapia. “Preciso reagrupar, entender o que está acontecendo dentro da minha mente, se desenvolvi algum tempo de agorafobia, mesmo que em grau pequeno”, continuou.

“Preciso mergulhar na terapia de novo, aumentar drasticamente a quantidade de sessões”, avaliou ainda em publicação nas redes sociais.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Peter Dinklage critica live action da Branca de Neve: "história retrógrada"

Damon Albarn pede desculpas à Taylor Swift após crítica sobre composição

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags