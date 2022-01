Globoplay em fevereiro: veja lançamentos de séries e novelas no streaming

O Globoplay anunciou os títulos que chegarão ao seu catálogo em fevereiro. Entre séries e novelas, haverá o lançamento de “Angela Black”, conteúdo exclusivo da plataforma.

A protagonista vive presa em um relacionamento abusivo e precisa cuidar de seus dois filhos. Mas um investigador particular se aproxima para revelar os segredos mais sombrios de seu marido.

Outra série será “Professor T”, que destaca a trajetória de uma jovem detetive da polícia de Londres que precisa da ajuda de seu antigo professor da Universidade de Cambridge.

Jasper Tempest, além de estudar criminologia, auxilia a polícia a resolver vários problemas. Porém, sua forma metódica de atuar no trabalho incomoda alguns de seus colegas.

Já entre as novelas, um dos destaques é “Tropicaliente”, exibida pela TV Globo em 1994. Ramiro é o líder de uma aldeia de pescadores em Fortaleza, no Ceará. Ele conhece a viúva Letícia, a filha de um milionário que procura um novo rumo para sua vida.

Outro título será “Paraíso Tropical”, novela de 2007. Paula trabalha como gerente de uma pousada e mora com sua mãe, a dona do bordel mais famoso da região. A protagonista tem sua vida transformada quando conhece Daniel, diretor-executivo de um grupo que detém uma rede de hotelaria.

Ela entra em conflito com sua irmã gêmea, Taís, que não tem muitos recursos materiais, mas mantém as aparências com as pessoas ao seu redor. Para viver, vende joias com o preço mais alto do que seu valor original.

Globoplay em fevereiro

01/02

- Chicago P.D. (temporada 8)

02/02

- Chicago Med (temporada 6)

03/02

- Angela Black

07/02

- Império de Mentiras

10/02

- As Fabulosas Aventuras dos Freak Brothers

14/02

- Tropicaliente

21/02

- A Impostora

28/02

- Paraíso Tropical

Sem data

- Cinco Quartos (temporada 2)

- O Diagnóstico

- Nancy Drew (temporada 3)

- NCIS

- NCIS Havaí: Investigações Criminais (parte 1)

- NCIS Los Angeles

- Professor T

- Em Busca da Minicasa



